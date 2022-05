Zabieg fungicydowy w rzepaku ozimym w okresie okołokwitnieniowym należy do najważniejszych w ochronie tej rośliny. Błędy popełnione na tym etapie mogą zniweczyć nasze całoroczne starania. Jest to także stosunkowo drogi zabieg. Sprawdzamy przykładowe technologie ochrony oraz ich koszt.

Zabieg na płatek ma na celu ochronę przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych, szarą pleśnią.

W zabiegu tym możemy zastosować wiele substancji czynnych. Od wyboru preparatów zależy skuteczność, ale także i koszt ochrony.

Zabieg na płatek – z pozoru długie okno czasowe dla zabiegu

Ochrona rzepaku w okresie okołokwitnieniowym może być zastosowana w bardzo szerokim oknie czasowym. W zależności od przyjętej technologii fungicydy możemy aplikować od fazy kwitnienia aż do końca opadania płatków kwiatowych. W skrajnych przypadkach okno czasowe na wykonanie zabiegów może wynosić nawet kilka tygodni (przy przedłużającym się kwitnieniu zdarza się, że trwa od 3 do 6 tygodni). W tym roku na większości plantacji taka sytuacja jest jednak dość mało prawdopodobna - kwitnienie ruszyło dynamicznie niemal w całej Polsce, a wobec zapowiadanych prognoz cały proces powinien przebiegać w dość intensywnym tempie.

Głównym celem ochrony około kwitnieniowej jest zabezpieczenie rośliny przed chorobami takimi jak:

zgnilizną twardzikowa,

czerń krzyżowych,

szara pleśń.

Każda z tych chorób – w przypadku dużego nasilenia – generuje zarówno negatywny wpływ na rzepak jak i w istotny sposób prowadzi do obniżki potencjalnego plonu. Jednak najgroźniejszą z nich jest zgnilizna twardzikowa. Pożywką dla niej są opadające płatki. Te, spadając trafiają w narożniki i rozwidlenia łodyg oraz liści. Tam dochodzi do rozwoju choroby. Presja w tych miejscach jest dodatkowo wzmacniana wysoką wilgotnością panującą w tychże punktach rośliny oraz dość niską przewiewnością gęstego już i wysokiego łanu rzepaku. Na plantacjach o wysokim potencjale plonowania mogą dodatkowo występować pęknięcia łodygi, co zwiększa narażenie na choroby.

Jakie substancje czynne można zastosować w zabiegu na płatek?

Strobiluryny – obecne niemal w każdej technologii na płatek

Jedną z popularniejszych grup chemicznych, które znajdują zastosowanie w ochronie na płatek, są strobiluryny. Wśród nich zdecydowanie najczęściej sięga się po azoksystrobinę. Substancja ta powinna być stosowana w przedziale temperatur 11 - 23 st. C, przy czym minimalna to 8, a maksymalna (jak w przypadku większości fungicydów) 25 st. C. Azoksystrobina działa układowo oraz translaminarnie. Co ważne - potrafi ona wiązać się z warstwą woskową liści, dzięki czemu może dotrzeć do miejsc na które nie została naniesiona sama substancja. Pamiętajmy także, że od zastosowania azoksystrobiny do momentu opadów powinny minąć przynajmniej 2 godziny.

Dawka preparatów opartych o azoksystrobinę “solo” waha się w przedziale 0,8 - 1 l/ha, w zależności od preparatu, co daje nam dawkę substancji aktywnej w ilości 200 - 250 g/ha (w przypadku aplikacji samej czystej azoksystrobiny).

Coraz częściej w ochronie okołokwitnieniowej zaleca się dwukrotny zabieg na tzw. płatek Fot. KB

Inną substancją z grupy strobiluryn jest piraklostrobina. Działa ona zapobiegawczo i leczniczo, a zakres temperatur jest identyczny jak w przypadku azoksystrobiny. Również mechanizm działania oraz zakres zwalczanych chorób jest identyczny. Powszechnie panuje jednak w branży przekonanie, że piraklostrobina jest nieco mocniejsza od azoksystrobiny, co może powodować jeszcze dłuższą wegetację przy wysokiej dawce stosowanej w późnym terminie o czym wspominamy niżej.

Stosując strobiluryny ważne jest, aby aplikacja nie została wykonana zbyt późno. Pamiętajmy, że ta grupa chemiczna przedłuża zieloność roślin (wydłuża wegetację), dlatego też zastosowanie jakiejkolwiek strobiluryny np. w fazie kiedy większość kwiatów już spadnie z rzepaku może spowodować znaczne opóźnienie zbioru. Praktycznie więc nie polecamy stosowania tej substancji tak w późnej fazie rozwojowej, jak i w terminach bliższych żniw. Jeśli strobiluryny muszą być zastosowane w późniejszej fazie (np. kiedy mamy już wytworzone sporo łuszczyn, a z rośliny spadło nawet 70-80% płatków) to dawka powinna zostać zredukowana.

Strobiluryny stosujemy raczej zapobiegawczo, choć wykazują również działanie typowo interwencyjne. Zawsze jednak zabieg profilaktyczny ma znacznie lepszy wpływ na kondycję rośliny.

Karboksyamidy w połączeniu ze strobilurynami

Boskalid z grupy karboksyamidów znajdziemy w takich preparatach dostępnych na rynku jak (m.in. Pictor, Sheperd, Capartis). Substancja działa układowo, a stosowana powinna być zapobiegawczo, aczkolwiek działa również leczniczo. Wykazuje się działaniem akropetalnym (posiadają możliwość ruchu do nowych przyrostów), jak również translaminarnym. Dawka boskalidu nie powinna być niższa niż 90 g/ha.

Flutriafol – cenny partner na płatek wypadł z rynku

W ostatnich dniach z handlu wypadła substancja aktywna flutriafol. Można ją jednak stosować ostatni sezon. Preparaty oparte o ten składnik (m.in. popularny Impact 125 SC) musiały zostać wyprzedane do końca kwietnia, aczkolwiek wciąż mamy czas na zastosowanie produktów zbudowanych na bazie flutriafoul. Jeśli mamy w gospodarstwie zapas tego produktu to jego dawka solo wynosi 1 l/ha. Warto jednak połączyć flutriafol w obniżonej dawce np. z azoksystrobiną (np. flutriafol 125g/l 0,6 - 1 l/ha + azoksystrobina 250 g/l 0,4 - 0,8 l/ha).

Triazole na płatek

Triazole należą do najbardziej uniwersalnych substancji chemicznych. Nie tylko stosowane są w licznych uprawach, ale też znajdują zastosowanie w ochronie roślin w różnych fazach. Jeśli zwrócimy uwagę na technologię ochrony rzepaku to zauważymy, że tak naprawdę triazole możemy stosować od fazy 4 liści rzepaku aż do finalnego zabiegu na płatek. W tym ostatnim najczęściej spotkać możemy tebukonazol oraz difenokonazol. Tu jednak uwaga - same triazole w ochronie okołokwitnieniowej to zdecydowanie za mało, by utrzymać wysoką zdrowotność roślin. W zasadzie powinny one zostać połączone z inną grupą chemiczną, najlepiej ze strobilurynami.

Zwieńczenie całorocznej ochrony

Zabieg na płatek to ostatni zabieg ochronny w rzepaku ozimym. Jest to w zasadzie zwieńczenie całorocznej ochrony. Dobór terminu jest tu bardzo ważny, ponieważ od momentu aplikacji fungicydu do zbioru może minąć nawet ponad 2 miesiące. To oznacza, że zastosowana substancja musi wyjątkowo długo utrzymywać w ryzach patogeny chorobotwórcze. Możemy przyjąć dwie drogi, które weźmiemy pod uwagę przy doborze technologii. Opcja pierwsza, najczęściej praktykowana, to aplikacja w fazie połowy kwitnienia. Druga z kolei to wjazd z fungicydem na początku kwitnienia. Tu jednak sięgnąć trzeba po produkt z tzw. górnej półki, a pod uwagę musimy wziąć także dodatkową ochronę, np. samym prochlorazem, na koniec kwitnienia. Z pewnością jednak taka dwuetapowa aplikacja pozwoli na maksymalne zabezpieczenie rośliny przed chorobami.

Przykładowe technologie na płatek oraz orientacyjny koszt ochrony

Poniżej przedstawiamy orientacyjny koszt ochrony rzepaku w zabiegach okołokwitnieniowych w przypadku stosowania przykładowych preparatów. Koszt oczywiście może się różnic w zależności chociażby od miejsca zakupu jak i kupowanej objętości środków.

boskalid + piraklostrobina

Capartis 0,6 - 1 l/ha (160 - 270 zł/ha)*

Shepherd 0,6 - 1 l/ha (160 - 270 zł/ha)*

* 160 zł/ha przy dawce 0,6 l/ha. Dawka maksymalna to koszt około 270 zł/ha

boskalid + dimoksystrobina

Pictor 400 SC 0,5 l/ha (210 - 230 zł/ha)

prochloraz + tebukonazol

Zamir 400 EW 1,5 l/ha (120 - 130 zł/ha)

Tenore 400 EW 1,5 l/ha (120 - 130 zł/ha)

azoksystrobina

Amistar 250 SC 0,8 l/ha (110 - 120 zł/ha)

Azoksar 250 SC 0,8 - 1 l/ha (70 - 100 zł/ha)

azoksystrobina + difenokonazol

Amistar Gold Max 1l/ha (125 - 145 zł/ha)

azoksystrobina + izopirazam

Symetra 325 SC 1 l/ha (155 - 170 zł/ha)

azoksystrobina + tebukonazol

Custodia 320 SC 1 l/ha (75 - 85 zł/ha)

azoksystrobina + difenokonazol + tebukonazol

Kier 450 SC 0,9 - 1 l/ha (155 - 185 zł/ha)

protiokonazol + tebukonazol

Aspik 1 l/ha (150 - 160 zł/ha)