Rzepak ozimy ma za sobą praktycznie pierwszy miesiąc wegetacji. Oczywiście nie obyło się bez problemów w prowadzeniu tej uprawy. Ile zasialiśmy w tym roku rzepaku? Z jakimi przeciwnościami muszą się zmagać producenci tego gatunku? O tym rozmawialiśmy podczas AgroShow 2023 z Arturem Kozerą firmy Rapool.

Według naszych szacunków i takich rozmów wewnętrznych w branży wydaje się, że powierzchnia uprawy spadła poniżej miliona hektarów. Na dzień dzisiejszy szacujemy, że to będzie około 950 - 980 tys. hektarów – mówi Artur Kozera, Produkt Manager Rapool Polska.

Plantatorom, którym udało się wysiać rzepak przed sierpniowymi opadami, a nie spowodowały one zaklepania gleby, to te rzepaki rozwijają się bardzo dobrze.

Przyzwoicie także wyglądają plantacje zasiane z opóźnieniem. Wilgoć pozwoliła na dobre wschody.

Niestet, gorący wrzesień dał idealne warunki do rozwoju szkodników. Są sygnały z wielu regionów Polski o licznych uszkodzeniach powodowanych przez pchełkę. Pojedyncze plantacje nawet musiały zostać z tego powodu zlikwidowane.

Sytuacja na rynku rzepaku jest dość skomplikowana. Ceny niestety nie są zadowalające dla producentów tego gatunku, co w połączeniu z wysokimi cenami środków do produkcji sprawia, że rzepak traci na atrakcyjności.

Ma to odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach co do uprawy tego gatunku. Część producentów zrezygnowała z uprawy rzepaku, niektórzy zmniejszyli powierzchnie zasiewów.

Powierzchnia uprawy rzepaku ozimego w sezonie 2023/2024

Trudno o dane po miesiącu od zasiewów. Jednak firmy hodowlano-nasienne mogą to wyszacować na podstawie chociażby ilości sprzedanego materiału siewnego.

Oczywiście nie ma jeszcze pełnych danych, ale według naszych szacunków i takich rozmów wewnętrznych w branży wydaje się, że powierzchnia uprawy spadła poniżej miliona hektarów. Na dzień dzisiejszy szacujemy, że to będzie około 950 - 980 tys. hektarów – mówi Artur Kozera, Produkt Manager Rapool Polska.

Plantacje z nasion z własnego rozmnożenia

Co jest tutaj takie dosyć ciekawe, w tym roku obserwujemy duży udział plantacji z materiału siewnego z własnego rozmnożenia. O ile w odmianach populacyjnych może nie mieć to wielkiego znaczenia na dalsze losy plantacji, to na pewno w przypadku odmian mieszańcowych jest to duże ryzyko rozszczepu cech – komentuje Kozera.

Czy rzepak nadal będzie opłacalną uprawą?

W tym zakresie wiele się zmieniło na przestrzeni chociażby jednego roku. Niestety atrakcyjność tego gatunku została nadszarpnięta.

Oczywiście trudno jest dzisiaj prognozować jakie będą ceny w najbliższych miesiącach, a już na pewno jakie będą w żniwa 2024 r. Na podstawie prognoz, którymi się posługujemy prawdopodobnie odbicie cenowe może nastąpić w pierwszym półroczu przyszłego roku. Na ile ono będzie duże i na ile będzie istotne tego nie mogę dzisiaj powiedzieć – dodaje.

Jak wystartował rzepak?

Zapytaliśmy również Kozerę o to, jak w jego ocenie prezentują się tegoroczne plantacje z rzepakiem. Czy wrześniowe upały będą miały wpływ na kondycję tej uprawy?

Odpowiadając na to zagadnienie, stwierdził że wszystko zależy od terminu siewu i opadów jakie wystąpiły w okolicy zakładania plantacji.

Według niego plantatorom, którym udało się wysiać rzepak przed sierpniowymi opadami, a nie spowodowały one zaklepania gleby, to te rzepaki rozwijają się bardzo dobrze.

Przyzwoicie także wyglądają plantacje zasiane z opóźnieniem. Wilgoć pozwoliła na dobre wschody.

Natomiast gorący wrzesień dał idealne warunki do rozwoju szkodników. Są sygnały z wielu regionów Polski o licznych uszkodzeniach powodowanych przez pchełkę. Pojedyncze plantacje nawet musiały zostać z tego powodu zlikwidowane.

Upały nie sprzyjały skutecznej ochronie. Prognozowane są też liczna naloty 3 pokolenia śmietki kapuścianej. Dlatego Kozera zaleca czujność w kwestii tego groźnego szkodnika.