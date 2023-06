Do UE trafiają olbrzymie ilości biodiesla z Chin, zdjęcie ilustracyjne: Shutterstock

Opłacalność produkcji rzepaku gwałtownie spada, bo do UE trafiają wielkie ilości biopaliw z Chin. Związek Promocji Roślin Oleistych i Białkowych w Niemczech domaga się rzetelnej kontroli procederu na szczeblu krajowym i unijnym.

Rolnicy w Europie dostają niższe stawki za rzepak przez import biodiesla z Chin o wątpliwej certyfikacji, a po kolejnych zbiorach sytuacja może się pogorszyć - donosi niemiecki portal Agrarheute. Według niemieckiego Związku Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFAP), od końca 2022 roku do UE sprowadzono ponad pół miliona ton chińskiego biodiesla z olejów i tłuszczów przepracowanych, które były deklarowane jako „zaawansowane biopaliwa”.

Ceny rzepaku dołują, import biopaliw rośnie

W opinii UFAP, biodiesel z Chin nie może spełniać unijnych wymogów zrównoważonego rozwoju, a więc został błędnie zadeklarowany. Tymczasem olbrzymie ilości tego taniego paliwa z Dalekiego Wschodu zalewają unijny rynek i wypierają lepszej jakości europejskie biopaliwo. Import biodiesla z Chin drastycznie zmniejszył zapotrzebowanie przemysłu naftowego na biodiesel, wytwarzany z europejskiego oleju rzepakowego. Tracą więc rolnicy w całej UE.

Branżowy związek donosi, że od stycznia do kwietnia 2023 roku do UE mogło trafić nawet 0, 8 mln ton biodiesla z Chin, a to prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - czytamy na Agrarheute. Ceny rzepaku na paryskiej giełdzie Matif spadają od prawie roku. W maju spadły poniżej poziomu 400 euro/t.

Wątpliwe certyfikaty

Zdaniem niemieckich producentów rzepaku istnieją podejrzenia, że wymagane dowody pochodzenia surowców w przypadku chińskiego biopaliwa nie spełniają faktycznie wymogów unijnej dyrektywy. Tani ale certyfikowany biodiesel bardzo jednak jest pożądany przez koncerny naftowe, które mogą odliczyć go od swoich zobowiązań dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

UFAP wezwał rząd federalny oraz Komisję Europejska do podjęcia działań w celu zbadania certyfikatów chińskiego paliwa. Sprawę badają już niemieckie organa ścigania. Federalne Ministerstwo Środowiska zażądało dokumentów certyfikacyjnych w celu sprawdzenia podejrzanych przypadków. Reakcji z Brukseli jednak jeszcze nie ma.