Import rzepaku do UE może osiągnąć rekordowy poziom

Import rzepaku do Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii może jeszcze wzrosnąć w sezonie 2020/2021, ustanawiając nowy rekord.

Jak przewiduje ministerstwo rolnictwa USA (USDA) w swojej pierwszej prognozie, import rzepaku do UE wzrośnie o 200 tysięcy ton w porównaniu z poprzednim rokiem do 6 milionów ton. USDA opiera swoją ocenie, że nadchodzące zbiory rzepaku w Unii i w Wielkiej Brytanii mogą osiągnąć jedynie 17 milionów ton, czyli przekroczyłyby jedynie niski poziom z poprzedniego roku o 169 tysięcy ton.

Tymczasem USDA ocenia eksport rzepaku z Ukrainy na 3,4 miliona ton w nadchodzącym sezonie, co oznaczałoby wzrost o 400 tysięcy ton w stosunku do sezonu 2019/2020. Przyczyną takie oceny jest przewidywany wzrost produkcji nasion rzepaku na Ukrainie z 535 tysięcy ton do 4 milionów ton. Ukraina jest głównym dostawcą rzepaku do UE i Wielkiej Brytanii.

W przypadku Australii eksperci z Waszyngtonu są również optymistyczni w odniesieniu do eksportu: szacują, że w sezonie 2020/2021 wyniesie 2,1 miliona ton, byłoby to o 300 tysięcy ton więcej niż w sezonie 2019/2020.

Z kolei według danych USDA w nadchodzącym sezonie gospodarczym eksport kanadyjskiego rzepaku zmniejszy się o 300 tysięcy ton do 8,9 miliona ton. Wynika to głównie z silnej konkurencji towarów ukraińskich i australijskich na rynku europejskim.

Według USDA, światowe zbiory rzepaku w sezonie 2020/2021 wyniosą 70,79 miliona ton, co odpowiada wzrostowi o 2,6 miliona ton lub 3,8 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem. Powinno to zostać zrekompensowane zapotrzebowaniem na 69,91 miliona ton rzepaku; byłoby to o 350 tysięcy ton mniej niż w sezonie 2019/2020. To odwróciłoby deficyt produkcyjny w wysokości 2,06 miliona ton do nadwyżki 880 tysięcy ton.

Znaczący spadek konsumpcji spodziewany jest przede wszystkim w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, tj. o 325 tys. ton do 23,10 mln ton.