Obecnie rzepak ozimy musi stawić czoła wielu wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi, trudnościami w ochronie roślin czy wysokimi cenami nawozów. Jak firma Rapool, odpowiadając na te wyzwania, chce pomagać rolnikom? W jakim kierunku zmierza hodowla rzepaku, która jest także realizowana w Polsce, w warunkach południowej Wielkopolski?

W listopadzie odwiedziliśmy nowo powstałą stację hodowaną NPZ Lembke, który jest udziałowcem firmy Rapool, położoną koło Gostynia, woj. wielkopolskim.

W tej jednostce hodowlanej są tworzone odmiany rzepaku ozimego, które docelowo mają trafiać głównie na rynek Europy Środkowo-Wschodniej.

Powstałe tu odmiany mają być lepiej dostosowane do warunków stresowych charakterystycznych dla tego tej części Europy.

Hodowla rzepaku to temat dość skomplikowany. Postęp w tej dziedzinie i w przypadku tego gatunku jest dość znaczący. Nowe odmiany mieszańcowe powstają w wyniku kontrolowanego zapylenia krzyżowego, odpowiednio dobranych linii wyjściowych. W hodowli Rapool powstają one głównie w systemie MSL, pioniera w tym zakresie. Obecnie hodowla rzepaku tejże firmy odbywa się także w warunkach Polski, a cześć działań została przeniesiona do stacji hodowlanej w Piaskach koło Gostynia. Zaowocować to ma powstaniem wielu nowych odmian dopasowanych do rodzimych warunków.

Hodowla rzepaku w Wielkopolsce

Tajniki hodowli rzepaku odkrywał w czasie naszej wizyty dr Tomasz Mikulski, szef stacji hodowlanej i hodowca rzepaku ozimego NPZ Lembke.

- Zajmujemy się hodowlą rzepaku ozimego, w południowej Wielkopolsce, gdyż wierzymy, że w tym miejscu - tradycyjnie związanym z hodowlą roślin, możemy hodować odmiany, które będą sprawdzały się bardzo dobrze w warunkach klimatu Europy Środkowo-Wschodniej – mówił w czasie wizyty dr Mikulski.

Stres suszy czy ujemne skutki przezimowania, tak charakterystyczne dla tego regionu, pozwalają szybko wyselekcjonować odmiany najlepiej radzące sobie w takich warunkach i jednocześnie będąc odmianami sprawdzającymi się na rynku polskim. Taki kierunek działań zapewni producentom tej uprawy większą stabilność plonowania także w bardziej stresowych latach.

dr Tomasz Mikulski, szef stacji hodowlanej i hodowca rzepaku ozimego NPZ Lembke Fot. A. Kobus

- Naszymi głównymi celami, są przede wszystkim prowadzenie hodowli twórczej linii restorerów do odmian mieszańcowych, a także testowanie tychże odmian w całej sieci doświadczalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, następnie ich selekcja i zgłaszanie do urzędu rejestracyjnego w Polsce i w różnych krajach Unii Europejskiej – opowiadał Mikulski o zakresie działalności jednostki hodowlanej położonej w Piaskach k/Gostynia.

Stacja hodowlana NPZ w Piaskach/k Gostynia. Fot. A. Kobus

Rzepak pod pręgierzem zmian klimatu, przepisów i ograniczeń

Rzepak ozimy to uprawa wymagająca. Na polu obecna jest około 11 miesięcy i przez ten okres jest narażona na działanie wielu czynników. Uprawa ta także jest pod dużym naciskiem wielu przepisów czy ograniczeń ustanowionych na szczeblu Unii Europejskiej. Dotykają ją także konsekwencje zmian klimatu.

- Aktualnie obserwujemy, że społeczeństwo życzy sobie większej ochrony środowiska, mniejszej intensywności produkcji rzepaku, ale z drugiej strony widzimy też, że na światowym rynku brakuje oleju roślinnego. Jest to więc dla nas, czyli firmy hodowlanej duże wyzwanie. Jako hodowcy oczywiście staramy się znaleźć właściwe rozwiązanie dla plantatorów, dlatego aktualnie coraz więcej pracujemy nad różnego rodzaju multiodpornościami, w tym na Phomę (suchą zgniliznę kapustny) i TuYV (wirus żółtaczki rzepy). Również systematycznie pracujemy nad bardziej wytrzymałym materiałem na Verticillium i Sclerotinię, aby mieć rozwiązania dla uproszczonych płodozmianów – tłumaczył w rozmowie Rene Brand International Product Manager Rapool.

Rene Brand International Product Manager Rapool Fot. A. Kobus

W kierunku zmian legislacyjnych Europy

Jak zaznaczał wśród swoich materiałów hodowlanych poszukują również odmian lepiej dostosowany do opóźnionych terminów siewu, a także dobrze plonujących przy niższym nawożeniu azotowym.

- Ponieważ musimy myśleć o mniejszym zużyciu fungicydów, insektycydów czy mniejszej potrzebie regulacji wzrostu rzepaku ozimego. Przy tym nie można zapomnieć o zimotrwałości – wyliczał Brand.

Dlatego jego zdaniem w przyszłości skupić się będzie trzeba na stabilnym plonowaniu i ekonomicznie uzasadnionym plonie, który będzie trzeba uzyskać przy mniejszych nakładach i mniejszej ilości nawozów i środków ochrony roślin.

- Dzięki odmianom możemy rozwiązać te problemy, oferując konsekwentnie rolnikom materiał dostosowany do sytuacji – tłumaczył Brand.

W hodowli rzepaku pokłada się duże nadzieje. Ale aby ona mogła odpowiadać na wymagania i oczekiwania rynku trzeba w nią nieustannie inwestować.

- Rapool, czyli udziałowcy DSV i NPZ, inwestują, szczególnie w ciągu ostatnich 5-10 lat. Myślę, że w tej chwili mamy dobrą infrastrukturę, która jest nowoczesna, dobrze wyposażona, spełnia wszystkie nasze potrzeby. Jeśli spojrzymy w przyszłość, to myślę, że na pewno będzie dużo innowacji w obszarze nowoczesnej biotechnologii, a zwłaszcza w analityce genomu – tłumaczył w czasie spotkania z kolei dr Frank Grosse NPZ, dyrektor międzynarodowego oddziału Rapool-Ring GmbH.

dr Frank Grosse NPZ, dyrektor międzynarodowego oddziału Rapool-Ring GmbH' Fot. A. Kobus

Które odmiany rzepaku cieszą się największym zainteresowaniem rolników?

Nad tym zagadnieniem skupił się z kolei Artur Kozera. Jak zaznaczał, sezon 2021/2022 obfitował w różne czynniki stresowe. Były problemy przy siewach, często mieliśmy do czynienia z opóźnionymi siewami, a także na wiosnę wiele regionów zmagało się z suszą glebową. Nie wszystkie odmiany sprawdziły się w takich warunkach. Z oferty Rapool Kozera wyróżnił 2 odmiany: Temptation oraz Jurek.

- Obie odmiany, potrafią sobie lepiej radzić w trudnych warunkach, czy też lepiej potrafią wykorzystywać pobrany z gleby azot - czyli ten składnik pokarmowy, który w tej chwili jest drogi i roślina musi go wykorzystać, w maksymalny sposób i właśnie te 2 odmiany to potrafią zrobić – tłumaczył Artur Kozera manager produktu i marketingu Rapool Polska.

Artur Kozera, manager produktu i marketingu Rapool Polska, Fot. A. Kobus

Doświadczenia poletkowe

Na poletkach doświadczalnych koło Gostynia są także testowane dwa terminy siewu. Pierwszy termin przypadł na 6 września. Kolejny termin siewu wyznaczony był 2 tygodnie później stąd przypadł na 20 września.

- Jako ciekawostkę powiem, że to już jest kolejny rok doświadczeń z opóźnionymi terminami siewu, różnymi odmianami. Ciekawą rzeczą jest to, że w bieżącym sezonie, rzepak z drugiego terminu siewu, plonował przeszło 200 kg więcej, aniżeli z pierwszego termin siewu, czyli przypadający na początek września – mówił Kozera.

Jak można to wytłumaczyć? Z obserwacji wynika, że rzepak siany późno ma generalnie mniejszą biomasę. Jeżeli się nie wydarzy nic zimą, to również wiosną będzie się charakteryzował tym, że jego biomasa będzie mniejsza. W czerwcu w tym roku, zabrakło wody i rośliny redukowały plon. Dlatego zdaniem Kozery, te które miały większą biomasę, miały też większe zapotrzebowanie na wodę to zredukowały plon bardzo szybko.

Jak zaznaczał ekspert to wyjątek nie potwierdzający reguły.

W warunkach polowych sprawdzane są zatem reakcje odmian, nie tylko na różny poziom nawożenia ale także w przypadku ultraopóźnionych terminów siewu, przypadających na koniec września. Rapool chce, by na podstawie tych doświadczeń wytypować odmiany szczególnie polecane do takich działań. W warunkach polowych w Goli k/Gostynia, na swoich odmianach firma testuje także kilka rozwiązań mikrobiologicznych, dostępnych na polskim rynku.