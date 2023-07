Rzepak ze względu na budowę łuszczyny i nierównomierne dojrzewanie pędów bocznych ma naturalną tendencję do osypywania się. Nasiona, które znalazły się na polu w niekontrolowany sposób, stają się chwastami. Jak ograniczyć zagrożenie z ich strony?

Rzepak ozimy słynie z tendencji do osypywania niezwykle żywotnych nasion. Jego samosiewy potrafią zachwaszczać rośliny następcze nawet przez kolejne 10 lat, a zwalczanie ich w zaawansowanych fazach rozwojowych bywa problematyczne. Są one doskonale przygotowane do rywalizacji o wodę, składniki pokarmowe czy światło, a ich obsada jest często wielokrotnie większa niż, przewidują normy wysiewu. Z tego względu ważne jest, aby walczyć z samosiewami w okresie przed zasiewami rośliny następczej, zaczynając jeszcze przed zbiorem.

Osypywanie rzepaku

Łuszczyny rzepaku dojrzewają nierównomiernie. Przebieg tego procesu zależy między innymi od usytuowania na roślinie, wilgotności powietrza czy odmiany. Osypywanie nasion może być zwiększone w przypadku uprawy na glebach mozaikowatych, wystąpienia czerni krzyżowych czy gradobicia, a także przez uszkodzenia mechaniczne podczas zbioru lub desykacji. Warto mieć świadomość, że z pękających łuszczyn na pole spada często nawet kilka tysięcy nasion na metr kwadratowy. Potencjalnie z każdego z nich może wyrosnąć roślina, która będzie chwastem zagrażającym gatunkom uprawnym. Część z nich kiełkuje już po kilku dniach, ale niektóre mogą przetrwać w glebie wiele lat i ujawnić się po kilku sezonach (...).