Wyjątkowo ciepły i bezdeszczowy wrzesień nie był obojętny dla rzepaku. W wielu miejscach rośliny wykazują zbyt bujny rozwój. Wysokie temperatury pobudzały też szkodniki do aktywności. Notowane są już także pierwsze objawy niedoboru azotu.

Stan tegorocznych rzepaków jest zróżnicowany i uzależniony od terminu siewu oraz jakości stanowiska.

Na dobrych glebach w przypadku siewów sierpniowych rzepak mocno wybujał.

Opłacalność rzepaku jest mocno nadszarpnięta. Przy obecnej cenie za nasiona, już ponad 3t/ha nasion jest potrzebne dla odzyskania nakładów poniesionych na prowadzenie tej wymagającej uprawy.

Zaglądamy na pole rzepaku ozimego położonego w okolicy Oleśnicy (woj. dolnośląskie). Na pierwszy rzut oka uderza obraz silnie rozbudowanej biomasy roślin. Ogromne blaszki liściowe, długie ogonki - pomimo zastosowanej regulacji pokroju rzepak pędzi jak szalony.

To przede wszystkim efekt wyjątkowo ciepłej pogody oraz faktu, że przynajmniej po siewie zanotowano opady, które pozwoliły na szybkie i wyrównane wschody.

Suma temperatur efektywnych

O tempie wzrostu decyduje suma temperatur efektywnych. Rzepak we wrześniu szybko je "zbierał" stąd przeskakiwał jak szalony przez kolejne fazy rozwojowe. Do jeszcze szybszego rozwoju brakowało mu tylko wody. W najcieplejsze dni wrześniowe, duża biomasa i wysoki poziom transpiracji powodowały, że lokalnie rzepak tracił turgor podczas pełnego nasłonecznienia.

Rzepak tracił turgor w czasie najcieplejszych dni Fot. AK

Rzepak fizjologicznie jest przygotowany najlepiej do zimowania, kiedy przed spoczynkiem osiągnie 10 -12 liści a szyjka korzeniowa będzie o średnicy w zależności od odmiany 10–20 mm. Do takiej fazy wymagana jest suma temperatur o wartości 890°C-dni. Nie trzeba tu uświadamiać nikogo, jak szybko rzepak zbierze te temperatury po tak ciepłym wrześniu.

Czy rzepak strzeli w pęd?

Jeśli rozwija się za szybko i np. do 20 września wytworzy już 6 liści to w wyniku warunków, jaki i długości dnia, rośliny mogą zacząć strzelać w pęd, lub zbyt wysoko wynieść pak wierzchołkowy co jest niewskazane ze względu na problemy w późniejszym przezimowaniu.

Dlatego plantacje intensywne powinny być jesienią mocno kontrolowane pod kątem regulacji pokroju. W tym roku jedna aplikacja może nie wystarczyć. Wielu rolników decyduje się na drugą, a są i tacy którzy obecnie myślą już o trzecim zabiegu regulującym.

Choroby i szkodniki w rzepaku

Ciepły wrzesień pobudził także szkodniki, szczególnie ciepłolubne. Na plantacjach są obecne: mszyce i mączliki wysysające soki i osłabiające wigor roślin. Mszyce to także zapowiedź wirusów w tym Wirus żółtaczki rzepy (TuYV – Turnip Yellows Virus).

Do tego dochodzi pakiet standardowych szkodników takich jak: pchełka ziemna (szkodliwa podczas wchodów) czy tantniś krzyżowiaczek. Przy takiej pogodzie należy się liczyć także, z długim okresem aktywności śmietki kapuścianej i mieszania się drugiego oraz trzeciego pokolenia szkodnika. To może poskutkować widocznymi objawami żerowania jej larw na korzeniach.

Co więcej suchy wrzesień nie sprzyjał chorobom rzepaku. Należy się jednak spodziewać, że przy zwiększonej wilgotności mogą one się odezwać w późniejszym okresie, kiedy substancje triazolowe stosowane w kontekście regulacji rzepaku przestaną działać. Może to np. poskutkować późnymi infekcjami suchej zgnilizny kapustnych.

Roślinom brakuje azotu

Co widoczne jest na wielu plantacjach zbyt wybujałych, że pojawiają się już pierwsze oznaki niedoboru azotu. To wynika z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze rzepak wybujał, a duża biomasa potrzebuje dużej ilości składników pokarmowych. Po drugie brakowało we wrześniu wody tak niezbędnej dla rozpuszczenia i przemieszczenia stosowanych nawozów wieloskładnikowych. W suchej glebie nie zachodzi sprawnie mineralizacja materii organicznej, więc dopływ azotu z zasobów naturalnych był utrudniony. Jeśli rzepak np. był zasiany po stanowisku zbożowym, po którym wprowadzono słomę do gleby, stosunek C:N może ulec gwałtownym zmianom i namnażające się bakterie glebowe chwilowo mogą okradać jeszcze glebę z wolnego azotu. I co najważniejsze brak wody oznacza problemy w pobieraniu składników pokarmowych.

W efekcie wybujałe rośliny rzepaku wykazują pierwsze oznaki niedoboru azotu w postaci żółknięcia najstarszych liści. Mogą wykazywać także wkrótce wyraźne objawy niedoboru boru.