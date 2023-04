Słonecznik jest najbardziej podatny na zachwaszczenie w okresie od momentu siewu do fazy 8-10 liści. Po jej osiągnięciu rośliny są na tyle duże, że zagłuszają wschodzące chwasty. Ważne jest więc, aby jak najwcześniej zabezpieczyć plantację przed szkodliwym wpływem chwastów.

prawa słonecznika, wykorzystywanego jako roślina oleista na ziarno oraz niejako przy okazji jako dobry „przerywnik” jary w płodozmianie, zyskuje w naszym kraju z roku na rok coraz bardziej na popularności. Ubiegłoroczne ceny w skupie za tonę nasion wahały się w granicach 2-2,5 tys. zł, co dodatkowo przyczyniło się do wzrostu zainteresowania rolników tą właśnie rośliną. Czy to jednak spowoduje dalsze, skokowe powiększanie się areału plantacji słonecznika w naszym kraju w roku 2023? Cóż, czas pokaże.

Jeszcze do niedawna podstawową barierą dla wielkotowarowej uprawy słonecznika w naszym kraju był dobór odpowiedniej odmiany (brak rejestracji) oraz skutecznego i bezpiecznego herbicydu. Chociaż nadal brak jest krajowej listy odmian zarejestrowanych w Polsce (na szczęście, plantatorzy mogą korzystać z unijnego Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych CCA), to już w przypadku odchwaszczania słonecznika sytuacja wygląda zdecydowanie korzystniej, gdyż obecnie zarejestrowanych jest ok. 85 herbicydów. Wydawać by się mogło, że jest w czym wybierać… No cóż, i tak, i nie, gdyż te 85 herbicydów bazuje jedynie na 12 substancjach czynnych (s.cz.), w tym 8 zwalczających chwasty jedno- i dwuliścienne i 4 zwalczających tylko jednoliścienne.

Chwasty, chwasty, chwasty… i co dalej?

Słonecznik, podobnie jak i inne uprawy jare ciepłolubne, tj. kukurydza czy sorgo, wysiewany jest od połowy kwietnia do połowy maja (w zależności od regionu i odmiany) w tzw. szerokie rzędy, przez co narażony jest na silne konkurencyjne oddziaływanie ze strony różnych gatunków chwastów (głównie jarych ciepłolubnych, ale nie tylko).

Konkurencyjny wpływ chwastów rozpoczyna się bardzo wcześnie, bowiem już w fazie wschodów (BBCH 09-10), a słabnie przeważnie w fazie 7-9 liści słonecznika (BBCH 17-19). Ze względu na czynnik konkurencyjności ważny jest również okres pojawiania się chwastów w łanie słonecznika. W latach o niekorzystnym przebiegu warunków pogodowych, kiedy pod koniec kwietnia temperatura gleby nie przekracza 50°C, a w nocy występują przygruntowe przymrozki do -40°C, okres wschodów słonecznika może przedłużyć się nawet do 2-3 tygodni. Ten czas bardzo efektywnie wykorzystują różne gatunki chwastów. Klasycznym już przykładem jest komosa biała, która pojawia się w ogromnych ilościach, tworząc tzw. zielone kobierce, widoczne zazwyczaj już z bardzo daleka (...).