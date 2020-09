Kiedy konopie siewne są gotowe do zbioru?

Powoli rozpoczynają się żniwa konopne. Niestety w wielu regionach kraju, po ostatnich opadach, muszą one zostać przełożone. Do kiedy? Aż pogoda się ustabilizuje oraz do momentu kiedy na pole będzie można wjechać ciężkim sprzętem.

Przełom sierpnia i pierwsza dekada września to czas dość niestabilnej pogody z opadami, a nawet burzami w tle. To sprawiło, że w niektórych regionach kraju wody jest pod dostatkiem. Wstrzymane są niektóre prace polowe, zwłaszcza takie, w które zaangażowany jest ciężki sprzęt.

Gotowe do zbioru są między innymi konopie siewne. W przypadku plantacji przeznaczonych na zbiór nasion, wyznaczenie optymalnego terminu zbioru jest bardzo trudne, a sam zbiór oraz dosuszenie nasion sprawia rolnikom wiele trudności.

Nasiona w kwiatostanach konopi dojrzewają stopniowo od dolnej do górnej części. Optymalny termin zbioru nasion zwłaszcza gdy decydujemy się na zbiór jednoetapowy kombajnem, przypada na okres dojrzewania nasion w środkowej części wiechy. Czy konopie siewne są już gotowe do zbioru? Zapraszamy do krótkiej relacji prosto z pola, gdzie sprawdzany dojrzałość nasion.