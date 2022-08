W niektórych regionach już trwają optymalne terminy siewu rzepaku ozimego. Przypominamy zatem kiedy siać i dlaczego dotrzymanie odpowiednich dat jest takie ważne.

Dopiero co rolnicy uporali się ze zbiorem rzepaku, a już nadchodzi czas siewu tej rośliny. Miniony sezon w wielu regionach zaskoczył wydajnością i jakością nasion, o czym informowaliśmy na bieżąco.

Optymalne terminy siewu rzepaku - czyli jakie?

Na podstawie danych z wielu lat Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin opracował szczegółowe zalecania dotyczące terminu siewu dla poszczególnych regionów, które obrazuje załączona niżej mapka.

Mapa ukazująca optymalne terminy siewu rzepaku ozimego dla poszczególnych regionów, opracowanie własne na podstawie IHAR

Jasno z niej wynika, że w północno-wschodniej części Polski rzepak należy siać do 10 sierpnia, a więc jeśli tegoroczna jesień będzie chłodna, rośliny mogą nie osiągnąć optymalnej fazy rozwoju przed wejściem w spoczynek zimowy. We wschodnim pasie kraju, zaznaczonym na grafice kolorem żółtym, optymalne terminy siewu to 10-15 sierpnia. Na zielono zaznaczono regiony, w których plantacje tej rośliny należy założyć najpóźniej do 20 sierpnia. Z kolei na zachodzie, który został zaznaczony kolorem szarym, termin ten jest najpóźniejszy i przypada na 20-25 sierpnia.

80 dni wegetacji jesiennej to niezbędne minimum

Ludowe porzekadło mówi, że tydzień wegetacji wrześniowej to dla rzepaku jak jeden dzień rozwoju w sierpniu. Trzeba przyznać, że jest w tym ziarno prawdy - istnieje wysokie ryzyko, iż rośliny wysiane z opóźnieniem mogą nie osiągnąć optymalnej fazy rozwojowej przed spoczynkiem zimowym. Przypomnijmy, że na optymalną fazę rozwoju rzepaku składają się dobrze uformowana rozeta z 8-10 liśćmi, korzeń o długości conajmniej 20 cm i szyjka korzeniowa o grubości 10 mm . By rzepak osiągnął to stadium rozwojowe potrzebuje 75-80 dni o sumie temperatur 850 st. C (średnia dobowa ok. 5 st. C).

Zbyt wczesny siew również nie jest dobry - wiąże się z nadmierną wybujałością roślin, a tym samym większą podatnością na wymarzanie.