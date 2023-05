Słaby rozwój rzepaku, przedwczesne jego zakwitanie, liczne niedobory, a przede wszystkim charakterystyczne narośla na korzeniach rzepaku to aktualny objaw porażenia roślin kiłą kapusty. Jej liczne występowanie na polach oznacza konieczność zmiany strategii uprawy tego gatunku w gospodarstwie.

Sprawcą kiły kapusty jest Plasmodiophora brassicae.

Walka z tą chorobą jest trudna. Najlepsze efekty osiąga się, gdy do praktyki rolniczej wdroży się jak najwięcej działań agrotechnicznych.

Kiła kapusty do niedawna występowała na rzepaku w Polsce tylko w niektórych rejonach. Zasięg jej występowania stale się powiększa i praktycznie co roku dochodzą sygnały o pojawieniu się tej choroby na nowym obszarze.

- Kiła kapusty występuje szczególnie tam, gdzie w płodozmianie często uprawia się po sobie rośliny kapustowate (dawniej krzyżowe). Liczba pól zainfekowanych stopniowo wzrasta (mapa w grafice wyżej - im ciemniejszy kolor tym obecność patogena większa), a choroba nasila się w okresie ciepłych i wilgotnych jesieni. Taką sytuację obserwowaliśmy pod koniec 2022 roku, co przekłada się na obecny stan plantacji - czytamy na stronie IOR-PIB w Poznaniu, w komunikatach fitosanitarnych.

Kiła kapusty zaskoczyła niektórych rolników

Objawy pojawiają się głównie na glebach zainfekowanych patogenem. Objawy pojawiają się głównie na glebach zainfekowanych patogenem. Patogen szybko zdobywa nowe pola. Sprzyja mu także duży udział rzepaku w zmianowaniu. Dlatego zaskoczeniem dla niektórych rolników, którzy wcześniej nie mieli styczności z tym patogenem, jest fakt, że za problem słabszego rozwoju roślin na ich polach odpowiedzialna jest kiła.

Charakterystyczne narośla kiły kapusty na korzeniu rzepaku Fot. AK

Co sprzyjało rozwojowi kiły?

Na rozwój kiły wpływa kilka czynników jak: temperatura, wilgotność oraz pH gleby, które mają miejsce w początkowej fazie rozwoju rzepaku. Do infekcji bowiem dochodzi jesienią. Pogoda w 2022r. sprzyjała rozprzestrzenianiu się choroby.

Ciepła zima z kolei pozwoliła na przeżycie osłabionych roślin, które walcząc o przeżycie próbowały się regenerować. Wilgotna wiosna także pomogła w tym zakresie. Niestety zniszczony system korzeniowy nie pozwala na dalszy prawidłowy rozwój roślin. Dlatego bardzo spektakularnie problem można zdiagnozować na tym etapie.

Rośliny wyróżniające się w łanie słabszym rozwojem można bez większych przeszkód "namierzyć". Po wyrwaniu często okazuje się, że system korzeniowy jest całkowicie zdeformowany i nie pozwala na sprawne pobieranie składników pokarmowych oraz wody. Rośliny porazone kiłą zazwyczaj jeżeli udam im się zakwitnąć oraz wydać nasiona, są one małe i często stanowią poślad.

- Dlatego to dzisiaj należy sprawdzić swoje pola, na których rośnie rzepak, pod kątem występowania sprawcy kiły (objawy w postaci narośli widoczne na korzeniach). I już teraz warto pomyśleć o właściwym płodozmianie, który jest jednym ze sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się tego groźnego patogena. Niezwykle istotny jest również dobór takich odmian, dla których deklarowana jest odporność na kiłę. Dodatkowo, w trakcie prowadzenia prac pielęgnacyjnych warto dbać o czystość maszyn rolniczych, na których patogen może być przenoszony na duże odległości - radzą eksperci z IOR-PIB.

Jak walczyć z kiłą kapsuty?

Opracowanych jest wiele metod agrotechnicznych pozwalających na walkę z tym patogenem. Ważna w tym zakresie jest profilaktyka, którą należy wdrożyć już po zaobserwowaniu na danym obszarze pierwszych roślin z naroślami. Głównym sposobem ograniczania choroby jest prawidłowy płodozmian, w którym uprawa rzepaku wraca na pole nie częściej niż co 4-5 lat. Pomoce bywa wapnowanie, gdyż środowisko zasadowe hamuje infekcje włośników, jak również opóźnia dojrzewanie plazmodiów oraz formowanie narośli na korzeniach. Skuteczną metodą ograniczania szkodliwości kiły kapusty jest uprawa odmian cechujących się genetyczną tolerancją na ten patogen. Obecnie nie żadnego zarejestrowanego fungicydu przeznaczonego do zwalczania tego patogenu. To co jest na rynku także nie wykazuje skuteczności w zapobieganiu infekcjom.