Licznie popękane pędy rzepaku

Obecnie notuję się duży udział roślin rzepaku z popękanymi łodygami. Co spowodowało takie zjawisko i czy będzie to miało wpływ na plon?

Nałożyły się na to dwa czynniki: ostatnie przymrozki oraz gwałtowne ocieplenie. Przypomnijmy sobie co się działo w czasie ostatniego ochłodzenia. Przymrozki powodowały utratę turgoru, pochylenie kwiatostanów i doprowadzić mogły do wielu mikrouszkodzeń. Już wtedy notowano pękania łodyg. Po tym ochłodzeniu nastało bardzo wyraźne ocieplenie miejscami temperatura przekroczyła nawet 20 st. C. Te wcześniejsze spowodowane przymrozkami mikrouszkodzenia przy intensywnym wzroście stały się zaczątkiem dalszych pęknięć obserwowanych teraz bardzo licznie na pędach rzepaku. Dotyczy to głównie solidnych roślin, dobrze odżywionych i uwodnionych, gdyż na takich plantacjach dziennie przyrosty są największe.

Pęknięcie umiejscowione są zarówno nisko tuż przy ziemi, ale również spotyka się pęknięcia wyżej położone. Mogą być płytkie i niewielkie jak i głębokie, rozwarstwiające się i przekraczające nawet 10 cm długości.

Czy pęknięcia będą mieć wpływ na plon?

Jeżeli pęknięcia występują sporadycznie nie ma powodów do niepokoju. Niewielkie i płytkie szybko się zabliźniają i nie mają żadnego wpływu na dalszy przebieg wegetacji. Martwić możemy się wtedy gdy na plantacji obserwujemy duży udział roślin z głębokimi pęknięciami, przekraczającymi 10 cm długości, a takich plantacji niestety jest wiele. Uszkodzenia stają się bowiem wrotami dla infekcji: zwłaszcza dla szarej pleśni oraz suchej zgnilizny. Bardzo głębokie pęknięcia mogą nawet ograniczać w pewnym stopniu przewodzenie wody i składników pokarmowych.

Pęknięciu pędów sprzyja także duża podaż azotu, zwłaszcza słabo zbilansowanego pozostałymi składnikami pokarmowymi. Takie komórki są delikatne, o cienkiej ścianie pokarmowej i łatwo ulegają rozerwaniu podczas wzrostu i rozwoju rośliny. Zjawisko występują także powszechnie w obliczu niedoboru boru. Braki boru mogą być teraz występować powszechnie, gdyż dostępność tego składnika dla roślin drastycznie spada w okresie niedoboru wody. Natomiast nie każdemu rolnikowi w optymalnym terminie udało się wykonać wiosenne nawożenie dolistne tym składnikiem.