Lokalnie nad ranem było nawet -8°C, czy przymrozek uszkodzi rzepak?

Za nami pierwsza wyraźna noc przymrozkowa. Na Kujawach czy Warmii i Mazurach temperatury spadły nawet do -5 - -7 °C. Pochylone kwiatostany rzepaku to widok częsty w tej części kraju. Czy będą uszkodzenia przymrozkowe?

W większości regionów kraju zanotowano poranne przymrozki.

Może dojść do pęknięć pędów rzepaku.

Czy dojdzie to uszkodzeń roślin? Oczywiście za wcześnie to wyrokować, tym bardziej, że przymrozki mają pojawiać się przez kilka następnych dni. I to właśnie od tego jak wysokie będą i jak długo będą trwać zależeć będzie w dużej mierze jak z tym stresem poradzi sobie rzepak.

Lokalnie jednak przy gruncie było około -7,5 °C (okolice Olsztyna) czy -7,3°C (okolice Torunia), w okolicy Piły zanotowano nawet -8°C. Na południu kraju było stabilnie. Pomijając tereny górskie i podgórskie temperatury często nie spadały poniżej zera.



Czy będą uszkodzenia przymrozkowe?

Zastanówmy się nad reakcją rzepaku ozimego na taki stres. Poniższe zdjęcie wykonano zostało dziś rano w woj. kujawsko-pomorskim. Widać jak wyraźnie tkanki rzepaku uległy chwilowemu przemrożeniu. Niewysokie jeszcze pędy wyraźnie zostały pochylone. Rzepak tak jakby stracił turgor, co jest normalną w takiej sytuacji reakcją roślin na taki bodziec. Na liściach widać szron, kryształki lodu.

Mróz wnikał w tkanki, jeśli dojdzie do rozerwania ścian komórkowych, wówczas komórki zamierają Fot. M.M.

Pochylony od przymrozków pęd rzepaku ozimego Fot. M.M.



Czego się zatem możemy spodziewać?

Zważywszy na fakt, że rzepak przechodzi tej wiosny przez kolejne fazy rozwojowe powoli, nie jest zaawansowany rozwojowo. Tkanki nie są też silnie uwodnione, a soki nie są rozrzedzone. Nie było bowiem wyraźnych „pików” wyższych temperatur doprowadzających do gwałtownego rozwoju roślin. W przeciwnym razie ściany komórkowe mogły by być cienkie, a komórki tkanek mechanicznych bardzo rozciągnięte, co dało by ryzyko powstania licznych pęknięć na łodygach. Nie znaczy to jednak, że takich uszkodzeń nie powinniśmy się spodziewać. Teoretycznie obecne przymrozki mogą doprowadzać do mikrouszkodzeń tkanek, które następnie po ociepleniu, przy dynamicznym wzroście rzepaku mogą się rozrywać. Wówczas powstaną rany, które może infekować szara pleśń, powodując dalsze dotkliwe uszkodzenia. W takim przypadku ważne jest by po ustaniu takiego stresu zabezpieczyć tkanki fungicydem. Pochylone pędy mogą także później być "esowato" wygięte, nie ma to jednak wpływu na dalszy rozwój i plonowanie rzepaku.

Czy zagrożone są pąki rzepaku?

Póki co nie powinniśmy się o to martwić. W wielu przypadkach kwiatostan jest zwarty a pąki są jeszcze ochronione liśćmi. Nawet jeśli dojdzie do uszkodzeń w pąkach, to na tym etapie rzepak ma bardzo duże możliwości regeneracyjne i adaptacyjne. Pędy boczne natomiast są ukryte i nie wystawione na działanie przymrozków. Jedynie tam gdzie spadki temperatur były powyżej -7°C i w przypadku jeśli ta sytuacja się powtórzy przez kolejne dni, należy obserwować plantacje pod kątem skali uszkodzeń. Niestety, już dziś zapowiadane są kolejne przymrozki.

Zagrożony burak cukrowy

Przy takich temperaturach możemy się spodziewać uszkodzeń na plantacjach buraka cukrowego. Rośliny wschodzą i są bardzo wrażliwe na działanie niskich temperatur. Za kilka dni postaramy się zebrać o tym sygnały, czy rzeczywiście doszło do uszkodzeń siewek buraka.