Mączlik warzywny obecny już w rzepaku

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w tym roku znowu będziemy mieć do czynienia z długtrwałą suszą. Ocieplenie klimatu to idelane warunki dla rozwoju ciepłolubnego szkodnika jakim jest mączlik warzywany. Szkodnik ten już zakłada nowe kolonie w rzepaku.

Od kilku lat mączlik warzywny (Aleyrodes proletella L.) upodobał sobie rzepak. Mączlik to niewielki 1-1,5 mm długości pluskwiak. Oprócz osobników dorosłych szkodliwość wykazują również larwy oraz nimfy.

Zagrożenie tym szkodnikiem nadal jest traktowane jako nowe, jednak wraz ze zmianami klimatu należy się spodziewać coraz większego znaczenia tego szkodnika dla tej grupy upraw.

Mączliki, podobnie jak mszyce, wysysają soki z tkanek roślin, dlatego też zakres ich szkodliwości jest podobny do powodowanych przez mszyce. Na tym etapie szkodnik nie powinien wyrządzać szkód o znaczeniu gospodarczym, jednak należy zagrozenie monitorować, gdyż jego dynamiczny rozwój może stać się później problemem dla młodych jesiennych zasiewów rzepaku.

W przypadkach licznego wystąpienia liście rzepaku mogą ulegać deformacjom, ogólnie może osłabiać ć obniżona przed zimą. Póki co nie udowodniono by szkodnik ten przenosi wirusy.

Warto wiedzieć, że, w ciągu jednego sezonu pluskwiak ten wytwarza około 5-6 pokoleń. Jego rozwój silnie skorelowany jest z temperaturą. Gdy jest ciepło, ponad 28 stopni C, czas rozwoju mączlika wynosi do 20 dni, natomiast w niższych temperaturach poniżej 16 stopni C, rozwój pokolenia ulega wydłużeniu do nawet 50 dni.

Obecnie nie ma żadnych zarejestrowanych preparatów ograniczających rozwój mączlika w rzepaku. Populację można zmniejszać insektycydami nalistnym w przypadku zwalczania innych szkodników.