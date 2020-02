Mało czasu na zwalczanie jednoliściennych w rzepaku

Ten rok jest specyficzny, gdyż nie tylko zimę przeżyły samosiewy zbóż ozimych, ale także samosiewy form jarych (jęczmień, owies). Gdy jest taka potrzeba, jednoliścienne należy zwalczać tuż po wznowieniu wegetacji rzepaku maksymalnie do początku fazy wybijania rzepaku w pęd (ważne by pąki kwiatowe były jeszcze okryte liśćmi). Późniejszy zabieg może zaszkodzić uprawie.

Z uwagi na częsty siew rzepaku ozimego po przedplonach zbożowych jednym z najczęstszych problemów jest zachwaszczenie rzepaku samosiewami pszenicy ozimej czy jęczmienia ozimego, które w zależności od nasilenia występowania mogą powodować znaczne straty w plonie nasion rzepaku ozimego.

Na plantacji rzepaku mogą także występować takie gatunki jak: miotła zbożowa, lokalnie wyczyniec polny, czy perz właściwy. Wiosną może jeszcze wzejść owies głuchy.

Zwalczanie

Do niszczenia samosiewów zbóż oraz gatunków jednorocznych doskonale nadają się graminicydy. W większości przypadków pełny efekt działania jest widoczny po ok. 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku utrzymywania się niskich temperatur. Co ważne chłodna pogoda i susza opóźniają działanie graminicydów, ale nie obniżają ich skuteczności, dlatego jeśli jest na plantacji duży problem z samosiewami z aplikacją graminicydów nie powinno się długo zwlekać. Informacja o minimalnej temperaturze oznacza, że preparat powinien być zastosowany w określonej temperaturze, która powinna się utrzymywać przez okres ok. tygodnia po zabiegu, chociażby przez kilka godzin dziennie.

W rzepaku ozimym graminicydy wiosną, najczęściej stosuje się do początku wzrostu pędu głównego rzepaku. Można zastosować:

• chizalofop-P-etylowy (ok. 30 herbicydów)

Stosując te preparaty, należy przestrzegać zaleceń podanych w etykietach, gdyż istnieją różnice w dawkach i terminach stosowania oraz w spektrum zwalczanych gatunków.

Na przykład Elegant 05 EC i Taurus 05 EC zalecane są do zwalczania miotły zbożowej i wyczyńca polnego w dawce 1 l/ha, a Labrador 05 EC zwalcza miotłę zbożową i wyczyńca polnego w dawce 1-1,2 l/ha, natomiast brak w zaleceniach samosiewów zbóż. W innym przypadku Labrador Extra 50 EC i Labrador Pro zwalczają samosiewy zbóż i miotłę zbożową a brak w zaleceniach wyczyńca polnego. W innym przypadku Investo 100 EC zwalcza samosiewy zbóż i miotłę zbożową, natomiast Jenot 100 EC dodatkowo zwalcza wyczyńca polnego. Znany od lat herbicyd Targa Super 05 EC zalecany jest wiosną do zwalczania samosiewów zbóż i miotły zbożowej w dawce 1,0-1,25 l/ha, natomiast Targa 10 EC (podobnie Pilot Max 10 EC) zalecana jest wiosną dawce 0,4-0,5 l/ha tylko do zwalczania samosiewów zbóż.,

• fluazyfop-P-butylowy (9 środków)

Tylko 5 z nich zalecanych jest do zwalczania chwastów w terminie wiosennym. Są to: Akapit 125 EC, Fusilade Forte 150 EC, Privium 125 EC i Trivko zwalczające samosiewy zbóż, miotłę zbożową i wyczyniec polny, oraz Frequent, który nie jest zalecany do zwalczania miotły zbożowej.

• propachizafop (5 preparatów)

Efekt działania widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu. Tą substancję czynną znajdziemy w preparatach: Agil 100 EC, Aria 100 EC, Bosiak 100 EC, Vima-Propachizafop i Zetrola 100 EC zwalczające samosiewy zbóż i miotłę zbożową.

• kletodym (3 prepraraty)

Są to: Centium Plus 120 EC, GramiGuard i Selekt Super zalecane tylko do zwalczania samosiewów zbóż.

• chizalofop-P-tefurylowy (2 preparaty)

Reprezentowany przez: Bagira 040 EC i Pantera 040 EC zawierające substancję czynną zalecane do zwalczania samosiewów zbóż.

Dużo większe zagrożenie dla rzepaku ozimego stanowi perz właściwy. Chcąc zniszczyć perz właściwy, musimy zastosować wyższe dawki graminicydów niż w przypadku zwalczania jednorocznych gatunków jednoliściennych.

Więcej na temat przeczytacie w artykule w marcowym numerze FARMERA: ”Rzepak bez jednoliściennych”, którego autorem jest Marek Badowski, IUNG-PIB, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli.