Mszyce i pchełki w natarciu na rzepak

Obecna aura pogodowa sprzyja mszycom, pchełkom i tantnisiowi krzyżowiaczkowi, które szybko atakują młode rośliny rzepaku ozimego. Szczególnie bacznie trzeba obserwować brzegi plantacji będące w bezpośrednim sąsiedztwie pól z samosiewami rzepaku oraz innych roślin krzyżowych.







Na samosiewach rzepaku oraz innych roślin krzyżowych licznie żerują szkodniki. Gdy tylko zaprawy insektycydowe chroniące wschodzący rzepak ozimy stracą na mocy szkodniki szybko przeniosą się na młode plantacje rzepaku.

- Gdy od brzegów plantacji rzepaku ozimego zaobserwujemy szkodniki, ich ślady żerowania wówczas powinniśmy sięgnąć po insektycydy zwalczające. W obecnych temperaturach skuteczne będą pyretroidy. Jeśli szybko zauważymy szkodniki, a pomocne w tym celu są żółte naczynia, wówczas zabieg przeprowadzamy od brzegów plantacji, tam gdzie pojawiają się szkodniki - powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr. hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, kierownik Zakładu Entomologii.

Młode roślinki rzepaku są chętnie atakowane przez szkodniki. W niektórych plantacjach wcześnie sianych już można zaobserwować ślady żerowania szkodników, które przenoszą się na wschodzący rzepak m.in. z gorczycy, chwastów, innych roślin krzyżowych.

Dziurki widoczne na liściach świadczą o żerowaniu dorosłego chrząszcza pchełki ziemnej. Osobniki dorosłe nie są tak szkodliwe, jak larwy pchełki, które drążąc chodniki we wnętrzu rośliny prowadzą do zahamowania ich wzrostu. Próg jesiennej szkodliwości to stwierdzenie 1 chrząszcza w 1 mb. w rzędzie rzepaku.

Zwrócić trzeba uwagę na mszyce, które wyjątkowo chętnie nalatują na młody rzepak i żeruje na soczystych liściach. Wysysając soki sprawiają, że liście roślin będą się marszczyć.

W wyniku żerowania mszyc także dochodzi do zahamowania wzrostu roślin. Zabieg chemicznego zwalczania stosuje się po stwierdzeniu 2 kolonii mszyc na 1m2 w pasie brzegowym plantacji rzepaku.