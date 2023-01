Oziminy na początku stycznia się wyraźnie rozhartowały i prowadziły pełzającą wegetację. To niesie zawsze ryzyko złego przezimowania plantacji. Czy czeka nas w tym roku czarny scenariusz, który wymusi na rolnikach koniczność przesiewów na wiosnę?

Za nami styczniowa edycja konferencji regionalnych Farmera: Kierunek Innowacja. Byliśmy obecni w miejscowości Barczyzna (10 styczeń) oraz Ślęża (12 styczeń).

Przed nami lutowe konferencje w dwóch lokalizacjach. Już 15 lutego jesteśmy w Gniewie, natomiast 22 lutego w Sitańcu. Zapraszamy!!

Chcesz wziąć udział - sprawdź agendę i zarejestruj się już dziś!

W wyjątkowym jak na zimowe miesiące początku roku pojawiła się pierwsza obawa o tegoroczne oziminy. Wysokie temperatury dochodzące lokalnie do 17-18 ° C w dzień nie są typowe dla naszej szerokości geograficznej. Rośliny bowiem wyraźnie wznowiły wegetację i doszło do ich rozhartowania.

Po takim incydencie w przypadku nadejścia silnych mrozów mielibyśmy poważne podstawy do tego, by z obawą patrzeć na oziminy. Póki co sytuacja wygląda na stabilną, gdyż temperatury wróciły w sposób łagodny do tych typowych dla tej pory roku, a w prognozach nie widać syberyjskich mrozów.

Taki przebieg warunków po incydencie ciepła w styczniu należy traktować jako korzystny dla ozimin. Rośliny w tej sytuacji ponownie będą wchodzić w stan spoczynku zimowego, a ryzyko złego przezimowania tymczasowo zmalało.

Do końca jednak kalendarzowej zimy jeszcze daleko, a o kondycji roślin w dużej mierze zdecyduje przedwiośnie. Jak się ukształtują warunki pogodowe w tym okresie, z takim wyprzedzeniem czasu nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.

O ryzku przezimowania rozmawialiśmy na konferencji: Kierunek Innowacja z jednym z prelegentów i przedstawicielem firmy Generali Agro, Jackiem Staśkiewiczem, ekspert AGRO,



Czy rolnicy ubezpieczyli się od skutków złego przezimowania?

Jak wspominał w czasie rozmowy Staśkiewicz część rolników zabezpieczyła się przed skutkami złego przezimowania podpisując stosowną polisę.

Niestety jednak są i tacy, którzy nie podjęli takiej decyzji, kierując się doświadczeniami z lat ubiegłych, gdzie zima okazała się łaskawa dla ozimin. Nie można jednak założyć w 100 procentach, że i ta zima oszczędzi rośliny.

Zdaniem rozmówcy obecna sytuacja ekonomiczna nadal się zmienia. Koszty produkcji rosną, a ceny płodów rolnych szybują w dół. W takiej sytuacji opłacalność produkcji spada, a w niektórych gatunkach nawet można powiedzieć, że pływamy na granicy opłacalności.

- To zrozumiałe, że rolnicy szukają oszczędności. Jednak oszczędzanie na ubezpieczeniu jest błędnym myśleniem -uważa Staśkiewicz.

Nie mogłeś uczestniczyć w konferencji w styczniu. Nic straconego, odbędą się jeszcze dwie w następujących lokalizacjach:

- Gniew (woj. pomorskie) - 15 lutego 2023 r.

- Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie) - 22 lutego 2023 r.

Nie zwlekaj dłużej i zarejestruj się już dziś. Udział dla rolników jest bezpłatny.