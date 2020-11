Nasiona oleistych: Ukraina mniejsze zbiory, Rosja większy eksport

Eksperci mówią o 15 proc. mniejszych zbiorach nasion roślin oleistych na Ukrainie. Rosja ponad 3-krotnie zwiększyła ich eksport.

Jak szacuje stowarzyszenie branżowe Ukrolijaprom, na Ukrainie tegoroczne zbiory owoców oleistych mają wynieść około 18,85 mln ton. W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza to spadek produkcji o 15,2 proc.

Według ich obliczeń, w szczególności produkcja słonecznika spadnie do około 13,25 mln ton z powodu mniej korzystnych warunków pogodowych. Jednocześnie oczekuje się, że zbiory soi i rzepaku spadną odpowiednio do ponad 3 mln ton i 2,6 mln ton.

Ukrolijaprom szacuje możliwy eksport oleistych na łącznie około 4,5 mln ton, w tym soi na 2 mln ton, a rzepaku na 2,3 mln ton, czyli o 634 tys. ton i 696 tys. ton mniej niż w poprzednim sezonie, podczas gdy eksport słonecznika wzrośnie do około 200 tys. ton.

Według informacji z centrum analiz rolniczych w Moskwie, Rosja w pierwszych trzech miesiącach roku gospodarczego, który rozpoczął się we wrześniu, wyeksportowała około 225,9 tys. ton słonecznika na rynkach zewnętrznych, nie licząc rynków krajów partnerskich w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (EAWG).

Według rosyjskiego ministerstwa rolnictwa, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego sezonu oznacza to 3,6-krotny wzrost. W tym samym czasie eksport oleju i śruty słonecznikowej spadł odpowiednio o 51,3 proc. do ok. 212,9 tys. ton oraz 38 proc. do 132,8 tys. ton.

Eksport rzepaku również znacznie wzrósł rok do roku do około 150 tys. ton, podczas gdy oleju rzepakowego spadł o 3,5 proc. do 162,6 tys. ton.

Jednak eksport nasion soi spadł o 4,7 proc. do ponad 150,1 tys. ton, a oleju sojowy również zmniejszył się o 16,9 proc. do 107,3 tys. ton.