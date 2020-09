Nie przegap lustracji ozimin

Zdjęcie 1 z 8

Konieczne jest odchwaszczanie plantacji rzepaku. Najlepsze efekty w zwalczaniu samosiewów zbóż oraz pozostałych jednoliściennych, takich jak chociażby perz właściwy możemy uzyskać po zastosowaniu graminicydów, które ograniczają jedynie gatunki jednoliścienne. Niższe dawki graminicydów zalecane są do zwalczania gatunków jednoliściennych rocznych (w tym samosiewów zbóż), natomiast maksymalne dawki stosuje się do ograniczania perzu właściwego. Trawy jednoroczne (samosiewy zbóż) są najbardziej wrażliwe od 3. liścia do końca fazy krzewienia(BBCH 13-29).