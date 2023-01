Szykują się poważne zmiany w niemieckim prawodawstwie. Rząd chce zakazać upraw roślin, które docelowo są przeznaczone na produkcję dodatków do biopaliw. – Jak najszybciej zaproponujemy ramy prawne, by wycofać się z biopaliw pochodzących z surowców, które mogłyby być wykorzystane jako żywność dla ludzi i pasza dla zwierząt – zapowiedziała Steffi Lemke.

Niemiecki rząd idzie pod prąd nie tylko krajowej, lecz także unijnej strategii na rzecz rozwoju biopaliw. Niemiecka minister środowiska Steffi Lemke powiedziała we wtorek, że wkrótce prześle projekt ustawy, dotyczący rezygnacji z upraw roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw – podaje Reuters.

Biopaliwa oznaczają zużycie ziemi i utratę różnorodności biologicznej. Aby zastąpić tylko około 4% zużycia paliw kopalnych w niemieckim transporcie drogowym, potrzebny jest areał w Niemczech i za granicą, który stanowi około 20% niemieckiego obszaru rolnego. To nie jest przyszłościowe rozwiązanie – powiedziała Lemke

Słowa minister nie są zaskoczeniem dla niemieckiej branży paliwowej, ponieważ takie propozycje już wcześniej padały z jej strony. Do zaprzestania wykorzystywania roślin spożywczych i paszowych do produkcji biopaliw wzywała także w 2022 r. minister rozwoju Svenja Schulze (SPD). Jak podaje euractive.com, Schulze w wywiadzie dla "Handelsblatt" powiedziała, że w Niemczech 5% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji biopaliw i dodała:

Jeśli uda nam się krok po kroku odzyskać tę ziemię do produkcji żywności, to będzie to zwycięstwo dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Przyczynkiem do ubiegłorocznej dyskusji w Niemczech były z pewnością ceny żywności, które gwałtownie wzrosły po inwazji Rosji na Ukrainę.

Biopaliwa tak, ale z odpadów

Koncerny naftowe mają cel redukcji gazów cieplarnianych, który zakłada do 10 procent domieszek do paliw estrów roślinnych produkowanych z oleju rzepakowego oraz zbóż i buraków. Obecnie do oleju napędowego jest dodawanych ok. 7% procent produktów z olejów roślinnych, a od 5 do 10% do bioetanolu. Według minister środowiska cel ten można wypełnić dzięki użyciu biopaliw z odpadów.

– Chcę zintensyfikować wykorzystanie biopaliw produkowanych ze śmieci, odpadów i zużytych olejów jadalnych - powiedziała Lemke, dodając, że widzi większy potencjał redukcji kontyngentu emisji gazów cieplarnianych w transporcie drogowym właśnie przy użyciu takich biopaliw. – Jak najszybciej zaproponujemy ramy prawne dla wycofania się z biopaliw pochodzących z surowców, które mogłyby być wykorzystane jak żywność dla ludzi i pasza dla zwierząt – dodała.

Steffi Lemke i niemiecki minister rolnictwa Cem Özdemir są członkami partii Zielonych, która jest częścią koalicji rządzącej w Niemczech. Już wcześniej Özdemir wyrażał wątpliwości, czy wykorzystywanie żywności do produkowania biopaliw ma sens. Zwracali na to także uwagę niemieccy aktywiści i ekolodzy. Wzywali oni do zaprzestania wykorzystywania areału upraw żywności do produkcji biopaliw, powołując się na argument o tym, że surowce żywnościowe są zbyt cenne, by były wykorzystywane w bakach.

Przy rozważaniu, czy wykorzystać surowce rolne do produkcji żywności, paszy dla zwierząt czy bioenergii, obowiązuje zasada "najpierw żywność" – powiedział Özdemir po spotkaniu z federalnymi ministrami rolnictwa na początku kwietnia ubiegłego roku.

Lemke zapowiedziała także, że od 2023 r. Niemcy nie będą uznawać oleju napędowego z dodatkiem oleju palmowego za biopaliwo przyjazne środowisku.