NWwR OnLine: Hodowla roślin także odpowiada na zmiany klimatu

Wszyscy się chyba zgodzą, że problemów w uprawie rzepaku jest bardzo dużo. Z odpowiedzią na nie musi przyjść hodowla roślin. W jakim kierunku podąża i co ma do zaoferowania? – dowiecie się tego między innymi z prezentacji, jaką wygłosi podczas NWwR OnLine Artur Kozera z Rapool Polska.

Cel hodowli rzepaku to poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla plantatorów. Jest to tym bardziej ważnie w sytuacji zmieniającego się klimatu oraz dużych problemów z jakimi muszą się obecnie zmierzać plantatorzy tej uprawy. Elastyczność terminu siewu, optymalizacja architektury łanu, stabilność plonów, efektywność wykorzystania wody i azotu, tolerancja na stresy, choroby, szkodniki, herbicydy, wczesność dojrzewania, niski poziom biomasy to aktualne trendy w hodowli rzepaku ozimego.

Więcej na ten temat będzie mówił Artur Kozera z Rapool Polska, 28 października podczas sesji agrotechnicznej.

Wygłosi on prezentację pt: Elastyczność nowych odmian rzepaku w dostosowaniu się do zmiennych warunków pogodowo-agrotechnicznych.

Prelegent swój głos zabierze także w DEBACIE pt: Wybór gatunku i odmiany a nawożenie. Odpowie między innymi na pytanie: czy powinniśmy modyfikować strategię nawożenia w zależności od typu odmiany, jaką wybraliśmy do siewu?

- Można powiedzieć, że rośliny w uprawie polowej posiadają swoisty system „samozachowawczy” i sygnalizują plantatorom problemy związane ze swoją kondycją, potrzebami związanymi ze składnikami pokarmowymi czy też stresami, które pojawiają się po zastosowaniu środków ochrony roślin. Zatem cenną cechą każdego rolnika jest umiejętność wizualnego rozpoznania informacji jaką przekazują rośliny. W uprawie rzepaku w trakcie trwającej 11 miesięcy wegetacji pojawia się bardzo wiele zagrożeń wpływających bezpośrednio czy też pośrednio na kondycję, a tym samym na plon. Szczególnie niebezpieczne są te, które pojawiają się w okresie jesiennego wzrostu. Mogą one wynikać z niedoboru składników pokarmowych, ale również porażenia przez wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dlatego warto jest wybrać odmiany z odpornością na tę chorobę i tym samym skutecznie zarządzać ryzykiem w uprawie. Wizualne symptomy są bardzo podobne do niedoborów azotu. Jednak wysiewając odmiany odporne na wirusa możemy z większą pewnością stwierdzić, że objawy jakie widzimy to nie choroba, a niedobór składnika. Pomoże nam to podjąć właściwą decyzję o konieczności uzupełnienia głównego składnika pokarmowego jakim jest azot.

