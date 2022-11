Problemów w ochronie rzepaku dostrzec można bardzo dużo. Nadzieję pokłada się między innymi w hodowli odpornościowej. Większość odmian wprowadzanych na rynek jest już odpornych na wirusa żółtaczki rzepy, dzięki czemu straty z tytułu tej choroby są mniejsze. Co jednak z najbardziej palącymi problemami takimi jak zgnilizna twardzikowa czy szkodniki?

Wirus żółtaczki rzepy (TuYV) to jest choroba, która znana jest od lat 80 minionego wieku, ale z tego względu, że nie stanowiła jakiegoś dużego problemu z obniżeniem plonowania długo nie była w spektrum zainteresowań hodowców czy naukowców. Problem pojawił się, kiedy to wprowadzono zakaz stosowania zapraw insektycydowych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów. W kolejnych sezonach pojawiały się masowe naloty mszyc i wysoka ich presja, które doprowadziły do zawirusowania roślin. Odpowiedź hodowli była szybka, pojawiły się na rynku odmiany genetycznie odporne na zawirusowanie.

- W tej chwili praktycznie wszystkie już odmiany, które zgłaszane są z naszej hodowli do procesu rejestracji to są odmiany, które charakteryzują się obecnością genu odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Oczywiście one też porażają się wirusem, ale poziom zawirusowania wynosi około 8-10% czasami 5%. Ten wirus jest, ale roślina nie angażuje swojej energii na walkę z chorobą i dobrze sobie z nim radzi. Odmiany, które tego genu nie posiadają muszą niestety intensywnie z tym wirusem walczyć, a przez to nie budują jesienią odpowiedniej struktury plonu – tłumaczył na konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, podczas rozmowy Artur Kozera manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o.

Odmiany odporne na szkodniki oraz zgniliznę twardzikową

Czy doczekamy się odmian, które pomogą rozwiązać najbardziej palące problemy w uprawie rzepaku jakimi są straty wyrządzane przez zgniliznę twardzikową oraz szkodniki?

Pojawiły się odmiany nie tyle z odpornością na zgniliznę twardzikową, (bo myślę, że ta hodowla która jako pierwsza wprowadzi odmiany z odpornością będzie na rynku liderem), co z większą tolerancją na porażenie. Nasza hodowla też tym kierunku idzie i poszukujemy odmian tolerancyjnych na zgniliznę twardzikową, które lepiej będą radziły sobie z tą chorobą lub ewentualnie będą powodowały, że rozwój tej choroby będzie wolniejszy – zaznaczał Kozera.

Jak kontynuował dalej, warto także wspomnieć o odmianach tolerancyjnych na verticillium i cylindrosporiozę, takie także są już na rynku.

Czy doczekamy się jednak odmian odpornych na szkodniki?