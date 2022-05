Rzepak ozimy na polu jest ponad 300 dni. Przez ten czas narażony jest na wiele czynników nie tylko pogodowych, ale także związanych z presją szkodników czy chorób. Jeśli dodamy do tego obowiązujące ograniczenia związane z wieloma przepisami i regulacjami, mamy wybuchowy mix czynników wpływających silnie na plonowanie tej uprawy. Na szczęście w łagodzeniu tych skutków z pomocą przychodzi hodowla. Które odmiany podążają za dynamicznymi zmianami?

Hodowla rzepaku musi wyprzedzać oczekiwania i potrzeby rolników. Nie jest to łatwe zadanie ponieważ wprowadzenie nowych odmian na rynek opracowanych przy użyciu tradycyjnych metod hodowlanych trwać może nawet 10 lat. Oczywiście wraz z rozwojem nowych technologii i cyfryzacji proces ten udaje się także przyspieszyć. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to proces długi i pracochłonny.

W dniach 16-18 maja 2022r. odwiedziliśmy jedną ze stacji hodowlano-doświadczalnej firmy Rapool, która jest ulokowana w miejscowości Malchow na wyspie Poel (Niemcy, Meklemburgia-Pomorze Przednie). Była to dobra okazja do zapoznania się z działalnością oraz historią firmy oraz do lepszego zrozumienia skomplikowanych metod hodowli rzepaku.

Warto, tu także zaznaczyć, że firma świętuje okrągły jubileusz. Jeden z akcjonariuszy firmy Rapool Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG obchodzi w bieżącym roku 125-lecie rozpoczęcia działalności.

Hodowla rzepaku przez ten czas ogromnie się zmieniła. Zawsze jednak hodowcom przyświeca jeden cel. Od nowoczesnych odmian rzepaku wymaga się nie tylko wysokiego i stabilnego plonowania, ale także wysokiej zdrowotności oraz odporności na wiele czynników wpływających na obniżenie plonu.

Z jakimi najważniejszymi wyzwaniami muszą się obecnie zmierzać plantatorzy tej uprawy? Czego oczekuje się od nowoczesnych odmian rzepaku. Jakich odmian pochodzących z hodowli firmy Rapool możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Co będzie wkrótce dostępne na polskim rynku? O tym między innymi w rozmowie z Rene Brand, International Product Manager Rapool oraz Arturem Kozerą, managerem produktu i marketingu, Rapool Polska.