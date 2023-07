Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB) oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) wystosowało komunikat prasowy dotyczący szacunków tegorocznych zbiorów rzepaku w Polsce.

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju szacują tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce na ok. 3,7-3,8 mln ton.

Jak uważają eksperci dzięki przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy biopaliwowej możliwe będzie zdjęcie z rynku nadwyżek rzepaku.

Oczywiście na ostateczną wielkość zbiorów będziemy musieli poczekać dopiero do zakończenia żniw. Jak to się mówi o plonie rzepaku można powiedzieć dopiero wtedy, gdy ten jest na przyczepie. Przed nami właściwe żniwa tego gatunku a także zapowiadany dość niespokojny okres, jeśli chodzi o pogodę. Dojrzewający łan rzepaku jest bardzo wrażliwy nie tylko na gradobicie ale także na silne wiatry i deszcze nawalne. Do tego dochodzą jeszcze inne czynniki, w tym susza, która może finalnie zweryfikować wyniki produkcyjne. Niedobór opadów bowiem przyszedł głównie w okresie nalewania nasion, co może poskutkować tym, że zamiast dorodnych nasion będziemy zbierać przysłowiowy maczek, czyli nasiona o niskiej masie tysiąca nasion (MTN).

Wysoka powierzchnia uprawy rzepaku, dobre przezimowanie

Zdaniem KZPRiRB oraz PSPO biorąc pod uwagę utrzymującą się dużą powierzchnię uprawy rzepaku ozimego i praktycznie brak strat w przezimowaniu, możemy się spodziewać kolejnego już z rzędu nowego rekordu.

Na wysokość zborów będzie miała wpływ przede wszystkim rosnąca przez ostanie lata wysoka powierzchni uprawy. Według danych ARiMR powierzchnia uprawy rzepaku ozimego i jarego łącznie dochodzi w tym roku do prawie 1,1 mln ha.

Wysoka powierzchni tego gatunku wynika głównie z wysokich cen za nasiona jakie utrzymywały się w poprzednich sezonach. Obecnie sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej, a plantatorzy tej uprawy z obawą spoglądają na sytuacje związane z kształtowaniem się cen za nasiona u progu właściwych żniw.

Stan plantacji rzepaku bywa różny

Zdaniem KZPRiRB oraz PSPO plantacje rzepaku wyglądają na ogół bardzo dobrze i choć rzepak często w tym kontekście potrafi zaskakiwać jeśli chodzi o plonowanie to spodziewamy się, że zbiory mogą dojść nawet do 3,8 mln ton.

- Najnowsze rozwiązania ustawowe w obszarze biopaliw w sposób trwały zapewniają popyt na poziomie umożliwiającym zagospodarowanie tych ilości nasion w kraju, co w połączeniu z zapotrzebowaniem na cele spożywcze na niezmiennym od lat poziomie ok. 1,1-1,2 mln ton tworzy perspektywę rynku dla blisko 4 mln ton nasion rzepaku – powiedział Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

- Z każdym rokiem zbliżamy się do poziomu zbiorów w krajach, które od lat przodowały w zbiorze rzepaku w UE, czyli Niemiec i Francji. Już niewiele brakuje, by je prześcignąć. Nie byłoby to możliwe bez sprzyjających rozwiązań ustawowych, które zostały właśnie uchwalone przy poparciu wszystkich klubów parlamentarnych, co oznacza, że wszyscy widzimy, jak ważne są stabilne perspektywy rynku dla rolników oraz rozwój biorafinerii w miejsce przetwarzania paliw kopalnych – stwierdził Mariusz Szeliga, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Rzepak ozimy to ważna uprawa w Polsce