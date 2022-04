W rzepaku widoczne są liczne pęknięcia łodyg. Są plantacje gdzie nawet 80 proc. roślin ma takie objawy. Jakie można tu wskazać przyczyny? Czy pęknięcia mają wpływ na plon?

W rzepaku dostrzec można licznie popękane łodygi.

Przyczyn tego stanu rzeczy można dopatrywać się wiele. Rzepak najczęściej pęka w czasie dynamicznego wzrostu i rozwoju.

Rzepak ozimy rozpoczął intensywny wzrost i rozwój. Po kwietniowych opadach wreszcie mógł sięgnąć w większym zakresie, po zastosowane w suchym marcu nawozy azotowe. Połączenie tych dwóch faktów wraz z nieco cieplejszymi nocami (ustały wreszcie nocne przymrozki) przyczyniło się do tego, że przyrosty dobowe sięgają nawet do 10 cm. Takie dynamiczne zmiany nie są obojętne dla rośliny. Powodują często pęknięcia łodyg, które stają się otwartymi wrotami dla infekcji chorób grzybowych w tym szarą pleśnią.

O genezie i przyczynach pękania łodyg pisaliśmy dokładnie rok temu.

W tym sezonie za to zjawisko należy winić szczególnie układ warunków pogodowych. Po suchym marcu i licznych nocnych przymrozkach rośliny rozwijały się bardzo powoli. Ze względu na brak opadów nie mogły wykorzystać także zastosowanych nawozów. Jak tylko pojawia się cieplejsza noc, rozwój rzepaku postępuje bardzo dynamicznie co doprowadza do pękania łodyg zwłaszcza na roślinach dorodniejszych w łanie. Tendencje do pękania mają także rośliny słabo odżywione borem a także "nakłute" przez chowacze łodygowe. Te szkodniki miały swój "pik" w ciepłe dni i jeśli nie zostały zwalczone mogły doprowadzać do uszkodzeń pędów. Samice tych szkodników wygryzają otwory w łodygach, gdzie składają jaja. Te mikro ranki od razu stają się czynnikiem zwiększającym naturalne pękania łodyg. Jeśli z jaj wylęgną się larwy, zaczynają one drążyć korytarze w rdzeniu pędu, co doprowadza do próchnienia łodygi, czasem także do totalnego jej rozwarstwienia. Takie rośliny przedwcześnie usychają i osypują nasiona. Są także podatne na wyleganie.

Czy ranki zabezpieczyć fungicydem?

W pęknięcia może wchodzić szara pleśń (Botrytis cinerea). Jest to patogen bardzo szybko wykorzystujący osłabienie roślin. Jeśli warunki dla rozwoju rzepaku będą korzystne (sucha, przewiewna pogoda), łan nie jest zagęszczony, a rośliny mogą liczyć na szybką regenerację i ustąpienie warunków stresowych, nawet dość głębokie pęknięcia ładnie się zabliźnią i nie powinien się pojawić problem zainfekowania tych ranek. Wówczas nie mają także wpływu na plon.

Należy jednak pamiętać, że są to otwarte wrota dla infekcji i ułatwiony dostęp mają także wszystkie patogeny, które mogą atakować podstawę pędu. Większość rolników ma już wykonany zabieg fungicydowy w rzepaku, a kolejny planowany dotyczyć będzie zwalczania zgnilizny twardzikowej. Decyzja o zabiegu fungicydowym po takim zdarzeniu (zabieg kierowany na zabezpieczenie tych ranek), zazwyczaj nie jest ekonomicznie uzasadniona.