Pioneer: Nowe odmiany rzepaku na sezon 2020/2021

W ofercie firmy Corteva Agriscience, na sezon 2020/21 pojawiło się kilka nowych odmian rzepaku marki Pioneer. Odmiany te potwierdziły swoją przydatność do uprawy w naszym kraju na podstawie testów na wielu poletkach demonstracyjnych oraz w oficjalnych badaniach rejestracyjnych.

Co nowego przygotowała na sezon rzepakowy firma Corteva Agriscience? Są to nowe mieszańce marki Pioneer, które uzupełniają w wielu segmentach bogate portfolio odmianowe firmy.

PT293 polecana na trudne warunki

Odmiana PT293 to mieszaniec o średniowysokim wzroście i średniopóźnym terminie kwitnienia. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania oraz wysokim zaolejeniem nasion. W badaniach rejestracyjnych COBORU w 2019 roku PT293 plonowała 4,7 dt/ha powyżej plonu wzorca. Jej niewątpliwym atutem jest szeroki zakres adaptacji do wszystkich warunków klimatyczno-glebowych, tak więc może być uprawiana również na tak zwanych „słabych stanowiskach glebowych”. Ma dobry wigor jesienny i szybko regeneruje się na wiosnę. PT293 posiada dobry pakiet tolerancji na choroby, zwłaszcza na Phomę i choroby podstawy łodygi. Jest polecana do siewów terminowych i opóźnionych.

PT293 to odmiana, polecana także do siewu na słabszych stanowiskach

PT297 z najnowszą linią genetyczną

W badaniach rejestracyjnych COBORU w 2019 roku odmiana PT297 plonowała 5,1 dt/ha powyżej plonu wzorca. Jest to odmiana o wysokim wzroście, ale o mocnej łodydze i wysokiej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się szybkim rozwojem jesiennym, dobrą zimotrwałością oraz średniopóźnym terminem kwitnienia. Posiada bardzo dobrą zdrowotność na takie patogeny jak: Phoma, Alternaria i choroby podstawy łodygi, a także podwyższoną tolerancję na Sclerotinię. Odznacza się wysoką zawartością tłuszczu i białka w nasionach oraz bardzo niskim poziomem glukozynolanów. Polecana jest do siewu na stanowiska średnie oraz dobre w terminach optymalnych i opóźnionych.

PT297 to propozycja z najnowszą linią genetyczną

PT298 odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

To odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Jest to szczególnie istotne w tych rejonach, w których mamy jesienią duże nasilenie mszyc, które są wektorem wirusa. Jest to mieszaniec o wysokim wzroście i średniopóźnym terminie kwitnienia. Cechami wyróżniającymi odmianę są wysoka odporność na osypywanie nasion w końcowym etapie wegetacji oraz gen RLM-7, który dodatkowo zabezpiecza rośliny przed Phomą. Ponadto PT298 to odmiana o dobrej zimotrwałości i szybkiej regeneracji na wiosnę. Rekomendowane terminy siewu to optymalny i opóźniony.

PT284- kiłotolerancyjny Protector

To odmiana z marki Protector czyli z tolerancją na wybrane rasy sprawcy kiły kapusty. Charakteryzuje się ona wysokim potencjałem plonowania, bardzo często dorównując w plonie odmianom tradycyjnym. Co jest bardzo istotne w radzeniu sobie z kiłą, posiada silny wigor początkowy oraz buduje silny system korzeniowy. W porównaniu z odmianą PT242, odmiana PT284 wyróżnia się wyższym potencjałem plonowania, wyższym zaolejeniem nasion, a także lepszą zdrowotnością na najważniejsze choroby rzepaku. PT284 jest polecana do siewu w terminie wczesnym, optymalnym oraz opóźnionym.

Odmiana PT284 to odmiana tolerancyjna na kiłę kapusty

PX131 półkarłowy Maximus

W bieżącym sezonie do oferty wchodzi najnowsza odmiana w technologii Maximus czyli PX131. Charakteryzuje się niższą o około 25 proc. biomasą w stosunku do mieszańców standardowych, dzięki czemu lepiej toleruje suszę (mniejsze wymagania wodne). PX131 odznacza się dobrą zimotrwałością, ponieważ rośliny nie wybujają i „siedzą” nisko przy ziemi. Na wiosnę startuje później, co pozwoliło jej w tym roku całkowicie uniknąć skutków marcowych przymrozków. Jest to odmiana, która dzięki swoim cechom bardzo dobrze poradzi sobie na słabych stanowiskach glebowych oraz w technologii strip-till czy siewie punktowym z obniżoną normą wysiewu. Dodatkowym atutem uprawy tego mieszańca są niższe koszty uprawy, ponieważ nawożenie azotowe wiosenne nie powinno przekraczać 160–180 kg N w czystym składniku, a wiosenna regulacja łanu nie jest wymagana (tylko zabieg o charakterze fungicydowym). Jest polecana do siewu w terminie wczesnym oraz optymalnym.