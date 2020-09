Pora dokarmić rzepak borem

Najwyższy czas aby wykonać dokarmianie tej rośliny mikroelementami. Spośród nich dla rzepaku najważniejszy jest bor. Jest to składnik, którego też najbardziej brakuje w naszych glebach.

Bor odpowiedzialny jest za działalność tkanek merystematycznych, wpływa na procesy związane z kwitnieniem, zapłodnieniem, zawiązywaniem nasion, z funkcjonowaniem i podziałem komórek. Jego niedobór powoduje tworzenie się pustych przestrzeni w korzeniu tuż pod szyjką korzeniową, które w znaczny sposób ograniczają transport substancji z korzenia do górnych części roślin. Wiosną – przy intensywnym wzroście (dużo wilgoci, nawozu i wysoka temperatura) i niedoborze tego mikroelementu – łodygi rzepaku pękają wzdłużnie, co nie tylko powoduje ograniczenia w przenoszeniu składników pokarmowych w roślinie, ale stanowi również otwartą furtkę dla patogenów. Odpowiednie zaopatrzenie roślin w ten pierwiastek wpływa ponadto dodatnio na mrozoodporność roślin. Niewystarczająca jego zawartość sprawia, że roślina wytwarza słaby system korzeniowy, który wiosną nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości wody i składników pokarmowych a stan ten może pogłębiać susza wiosenna.

Mając na uwadze deficyt boru w glebach, lepiej zabezpieczyć rośliny w ten składnik pokarmowy wcześniej, nie czekając na objawy jego braku, ponieważ wtedy spadek plonu już nastąpił i nie można go nadrobić, a jedynie ograniczyć jeszcze większy jego ubytek. Bor jest praktycznie nieruchomy w roślinie (nie przemieszcza się ze starych do młodych części roślin), dlatego też rośliny przez cały okres wegetacji potrzebują stałego dopływu tego mikroelementu. Generalnie przy długiej jesieni, która sprzyja rozwojowi rzepaku wskazane jest, aby dokarmianie borem powtórzyć, bowiem im większa biomasa roślin, tym ich większe potrzeby pokarmowe.

Pierwszy termin aplikacji przypada jesienią w fazie, gdy rzepak wykształci ok. 5-7 liści (BBCH 15–17). Spośród nawozów dolistnych dostarczających bor do wyboru jest np.: Adob Bor, Foliq Bor, Arysta Bor, Ekolist mono Bor, Agravita Bor. Jeśli pozwala na to etykieta produktów ochrony roślin, nawóz borowy można łączyć z insektycydami, fungicydami wykonując zabieg łączony np. nawóz + insektycyd.

Jesienią podajemy pierwszą dawkę boru w ilości 150-200 g boru/ha. Drugą w podobnej wysokości gdy rzepak osiąga fazę 8. i więcej liści.