Przedwiośnie w rzepaku ozimym

Rzepak ozimy na Mazowszu wznowił wegetację. W jakiej kondycji wyszedł ze spoczynku zimowego? Jakie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać w pierwszej kolejności?

Zima złamała kark. Mamy klasyczne, nieobecne od kilku lat przedwiośnie z charakterystycznymi niewielkimi nocnymi przymrozkami i temperaturą powietrza w ciągu dnia ok. 5-6 st. C. Towarzyszą temu niewielkie, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu. Niemniej są to na tyle sprzyjające warunki dla roślin, że powoli wznawiają wegetację.

Okazuje się, że prawidłowo poprowadzony jesienią rzepak ozimy, bez wielkiej szkody dla zdrowia przetrwał zimę. Więcej informacji w zamieszczonym poniżej filmie, do obejrzenia którego serdecznie zapraszam.