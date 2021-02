Przez Innowacyjność do Sukcesu Online: Jak na wiosnę poprowadzić łan rzepaku?

Sezon wiosennych prac polowych zbliża się wielkimi krokami. To ostatni dzwonek, by opracować plan działania i przygotować się do pierwszych zabiegów w uprawach rzepaku ozimego. Serdecznie zapraszamy 24 lutego na wirtualną konferencję poświęcona rzepakowi w ramach X edycji "Przez Innowacyjność do Sukcesu".





Jaką w tym roku przyjąć strategię nawożenia plantacji? Jak poradzić sobie z ochroną uprawy, w obliczu ograniczeń substancji czynnych? Co nas może w tym sezonie zaskoczyć? Wspólnie z prelegentami konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online ocenimy jaki jest stan plantacji w wielu regionach kraju. Doradzimy, jak zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu w uprawach. Omówimy także problem w kontekście różnych scenariuszy pogodowych i poruszymy aspekt ekonomiczny tej uprawy. Porozmawiamy o kształtowaniu się cen rzepaku oraz prognozach na przyszłość. Konferencję będzie można śledzić w portalu farmer.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji znajdziecie na stronie innowacyjnosc.farmer.pl.

Poznajcie program 24.02.2021

9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.20 | Bieżąca ocena stanu plantacji rzepaku

Wojciech Konieczny, farmer.pl



9.20-9.35 | Jak przygotować rzepak na suszę?

Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za rzepak, Innvigo



9.35-9.55 | Ochrona rzepaku w obliczu ubytku wielu substancji czynnych

Przegląd substancji czynnych, problemy w ochronie rzepaku, w warunkach zmiennej pogody, udokumentowane odporności (szkodniki/choroby).

prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy



9.55-10.10 | Czy można osiągnąć sukces w uprawie rzepaku w obliczu narastających trudności?

Rafał Kowalski, Senior Agronomist, Corteva Agriscience



10.40-10.55 | Trudności w ochronie rzepaku – stan obecny a perspektywy na przyszłość

prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Moderacja: Anna Kobus, farmer.pl

10.55-11.10 | Do wyboru do koloru – technologie fungicydowe INNVIGO

Marcin Kanownik, menedżer ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za rzepak, Innvigo



11.10 -11.30 | Wiosenna strategia nawożenia w zależności od przepisów i stanu plantacji

Prezentacja opracowana na podstawie konkretnych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy/wariantów (np. słabe przezimowanie, ubytki w obsadzie, ubytki ulistnienia, susza, wahanie temperatur na przedwiośniu). Strategia nawożenia. O jakich składnikach należy jeszcze pamiętać, aby wykorzystanie azotu było jak najwyższe?

dr hab. Jarosław Potarzycki, prof. UPP, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu



11.30-11.40 | Stan obecny i perspektywy cenowe rzepaku na rynkach światowych

Analiza notowań, prognozy cen, trendy, kontrakty

Tomasz Roszkowski, farmer.pl

Moderacja: Małgorzata Tyszka, farmer.pl