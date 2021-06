Rosja: Ekspert ostrzega przed możliwym spadkiem produkcji słonecznika

Problemem są spadające ceny i rosnące koszty produkcji.

Według Centrum Konsultacyjno-Badawczego Gospodarki Rolnej (Sovecon), w Rosji zbiory słonecznika mogą osiągnąć w tym roku 15,4 mln ton, a tym samym być porównywalne z poprzednim rekordem z 2019 r.

Jednak dyrektor zarządzający Sovecon ostrzegł przed spadkiem zbiorów od 2022 roku. Biorąc pod uwagę spadające ceny na tym rynku i rosnące koszty produkcji, rolnicy mogą zmniejszyć obszar upraw słoneczników i koszty operacyjne na hektar powierzchni uprawnej.

Ważniejsze od ograniczenia eksportu są środki zapobiegające spadkowi produkcji – powiedział ekspert w związku z planowanym na początku lipca dalszym wzrostem ceł eksportowych na słoneczniki do 50 proc., ale co najmniej 320 dolarów za tonę. W styczniu br. cła wywozowe zostały podniesione z 6,5 do 30 proc. Jednak nawet wcześniej, według dyrektora, roczny eksport nasion oleistych rzadko przekraczał granicę 1 miliona ton.