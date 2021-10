Rosja: Prognoza eksportu rzepaku zmniejszona o jedną czwartą

Przyczynami są wyższe cła eksportowe i zwiększone przetwórstwo w olejarniach.

W bieżącym sezonie 2021/2022 (wrzesień 2021 – sierpień 2022) Rosja będzie mogła sprzedać na rynkach zewnętrznych ok. 520 000 t rzepaku – przewiduje serwis analityczno-informacyjny APK-Inform.

W porównaniu z poprzednim sezonem ma to być to o 24 proc. mniej, choć eksport odpowiadałby mniej więcej wysokiemu poziomowi odnotowanemu w poprzednich sezonach. Eksperci przypisują spodziewany spadek eksportu z jednej strony wzrostowi w styczniu 2021 r. ceł eksportowych na sprzedaż rzepaku poza Euroazjatycką Unię Gospodarczą (EAEU) z 6,5 do 30 proc., z drugiej strony zwiększonemu popytowi ze strony rosyjskich olejarni.

Jednocześnie APK-Inform zwrócił uwagę na fakt, że w sierpniu, ostatnim miesiącu sezonu 2020/2021, eksport nasion oleistych z kraju wzrósł do prawie 150 tys., a rekord miesięczny rekord został przekroczony o 8 proc. Nagły wzrost wynika z dużego popytu ze strony olejarni w sąsiednim kraju partnerskim EAEU Białorusi. Rosyjski eksport rzepaku osiągnął nowy rekordowy poziom około 680 000 ton w całym minionym sezonie 2020/2021.