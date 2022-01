Rosja: Rolnicy przeliczyli się na rynku roślin oleistych

Znaczna nadwyżka surowców z powodu opóźnionej sprzedaży spowoduje spadek cen roślin oleistych.

Jak poinformował serwis prasowy stowarzyszenia branżowego, rosyjski eksport produktów przemysłu olejów roślinnych i tłuszczów roślinnych osiągnął w roku kalendarzowym 2021 nowy rekord, przekraczając 7 mld dolarów lub 6,2 mld euro.

W ujęciu ilościowym sprzedaż zagraniczna powinna wynieść ponad 7,5 mln ton. Według dyrektora stowarzyszenia, wysoka wartość eksportu wynika głównie ze znacznego wzrostu cen na rynku światowym.

Rosyjskie olejarnie w okresie sprawozdawczym zmniejszyły produkcję o 7 proc. Powodem tego są stosunkowo niskie zbiory słonecznika w 2020 roku, ale także „spekulacyjna” niechęć gospodarstw do sprzedaży roślin oleistych na początku sezonu 2021/2022.

Z łączną ilością ponad 23 mln ton zbiory roślin oleistych przekroczyły poprzedni rekord z 2019 r. o 4 proc. Jak stwierdził dyrektor, w nierealistycznej nadziei na superwysokie ceny sprzedaży, producenci rolni przeliczyli się i zaszkodzili sobie oraz przemysłowi przetwórczemu.

Pomimo rekordowych zbiorów wykorzystanie mocy produkcyjnych olejarniach było dotychczas od 15 do 30 proc. w zależności od miesiąca niższe rok do roku. Branży groziła prawie niemożliwa do opanowania nadwyżka surowców i po raz pierwszy od lat nadmiernie wysokie zapasy. Można, zatem spodziewać się spadku cen roślin oleistych.