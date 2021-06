Rosja spodziewa się wyższych zbiorów wszystkich nasion oleistych w 2021 r.

ProZerno spodziewa się wzrostu zbiorów nasion roślin oleistych o około 2 mln ton w porównaniu z 2020 r.

Według szefa agencji analiz rolniczych ProZerno zbiory nasion roślin oleistych mogą wynieść ponad 23 mln ton w porównaniu z ponad 21,2 mln ton w zeszłym roku.

W przypadku słonecznika należy spodziewać się wzrostu produkcji z ponad 13,3 mln ton w 2020 roku do około 15,5 mln ton, w związku z rozszerzeniem areału zasiewów. Prawdopodobnie wzrosną też zbiory soi i rzepaku, odpowiednio z około 4,3 mln ton do 4,8 do 4,9 mln ton i z niespełna 2,6 mln ton do 2,8 mln ton.