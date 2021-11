Rosja ustanowiła nowy rekord eksportu soi w sezonie 2020/2021

Według serwisu analityczno-informacyjny APK-Inform w minionym sezonie (wrzesień 2020 – sierpień 2021) z Rosji wyeksportowano rekordową ilość ok. 1,38 mln ton soi.

Wynik ten przekroczył dotychczasowe maksimum odnotowane w sezonie 2019/2020 o 4 proc. Mimo niewielkiego spadku zbiorów soi w 2020 r. w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost eksportu. Powodem tego jest zwiększy popyt olejarni chińskich, które w sezonie 2020/2021 zwiększyły swoje zakupy o 38 proc. do ponad 1,08 mln ton.

Od lutego 2021 r. eksport soi w Rosji podlegał opłacie w wysokości 30 proc., ale nie mniejszej niż 165 euro za tonę, w celu przeciwdziałania wzrostowi cen roślin oleistych na rynku krajowym. Jednak od lipca 2021 r. taryfa została obniżona do 20 proc., do co najmniej 100 dolarów za tonę.