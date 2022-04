Rosja wprowadziła zakaz eksportu rzepaku i słonecznika

Od dziś Rosja tymczasowo przestanie eksportować nasiona rzepaku i słonecznika. Zakaz eksportu obowiązuje do końca sierpnia - poinformowało 31 marca rosyjskie ministerstwo rolnictwa.

Oprócz zakazu eksportu nasion rzepaku i słonecznika, eksport oleju słonecznikowego ma zostać ograniczony do 1,5 mln ton od połowy kwietnia do końca sierpnia. Powinno to zapewnić zaopatrzenie rosyjskich odbiorców w związku ze zwiększonym popytem i cenami.

W Rosji wiele produktów spożywczych zdrożało ze względu na sankcje Zachodu związane z wojną na Ukrainie. W niektórych miejscach dokonywano ludność dokonywała zakupów cna zapas. Kilka sieci supermarketów ograniczyło sprzedaż podstawowych artykułów spożywczych, takich jak cukier czy kasza gryczana, na osobę.