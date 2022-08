Uproszczone zmianowanie to doskonałe warunki do kompensacji uciążliwych chwastów i ich uodpornienia się na herbicydy

Uproszczenia w zmianowaniu są, niestety, powszechne ze względów ekonomicznych. Doraźnie sprawdzają się, ale w dłuższej perspektywie odbijają się negatywnie zarówno na plonach, jak i kosztach produkcji. Dlaczego rzepak źle sprawdza się w takich warunkach?

Od dawna wiadomo, że im więcej gatunków roślin uprawiamy w gospodarstwie i im rzadziej każdy z nich trafia na te samo stanowisko, tym łatwiej uzyskać plon o wysokich parametrach ilościowych i jakościowych. Niestety, prawa rynku podpowiadają, aby uprawiać te rośliny, które najbardziej się opłacają, a często są to zaledwie 2-3 gatunki.

Czym są płodozmian i zmianowanie?

Płodozmian jest ustaloną wieloletnią rotacją w obrębie pól gospodarstwa. Wbrew pozorom: w dzisiejszych czasach jest to zjawisko tracące na znaczeniu. Często rezygnujemy z najmniej opłacalnych upraw, wprowadzając w to miejsce inne lub ograniczając ich liczbę. O wyborze roślin na dane stanowisko często nie decyduje już płodozmian, a aktualna sytuacja na rynku płodów rolnych. Zmianowanie jest z kolei następstwem gatunków na danym polu, uwzględniającym czynniki przyrodnicze, jak wartość przedplonowa czy możliwość hamowania rozwoju chorób, chwastów i szkodników.

Zasadniczo za optymalną przyjmuje się naprzemienną uprawę roślin jedno- i dwuliściennych. Wzorcowy 4-polowy płodozmian norfolski zakłada uprawę po sobie: okopowych na oborniku, zbóż jarych, jednej z roślin bobowatych, z zamykającymi rotację zbożami ozimymi. Nie jest rażącym błędem zastąpienie zbóż jarych wyżej i wierniej plonującymi formami ozimymi. Gdzie w tym układzie jest miejsce dla rzepaku ozimego? Są dwa rozwiązania, w 3. roku rotacji po zbożach jarych lub w 5. po zbożach ozimych.

Rzepak ozimy w zmianowaniu

Tymczasem praktyka pokazuje, że zdecydowana większość zasiewów rzepaku w Polsce jest jedynie przerywnikiem monokultury jednego lub dwóch gatunków zbóż. W przypadku rzepaku (na szczęście) nie praktykuje się uprawy po sobie, natomiast siew na tym samym polu co 2-3 lata to zdecydowanie zbyt często. Tym bardziej jeśli następstwo roślin obejmuje wyłącznie zboża i rzepak.

Jeśli nie mamy możliwości wprowadzenia do zmianowania dodatkowego gatunku w plonie głównym, warto rozważyć stosowanie międzyplonów. Jeśli chodzi o rzepak, najlepiej, gdyby uprawiany był na danym stanowisku nie częściej niż co 4-5 lat. Skrócenie tego okresu będzie prowadziło do kompensacji chorób, chwastów i szkodników, a także zubożenia gleby. Nawet jeśli nie zauważymy spadku plonu czy wzrostów zużycia nawozów i środków ochrony roślin od razu, to procesy z pewnością już zachodzą, a w przypadku wystąpienia niektórych chorób jedynym skutecznym sposobem jest przerwa w uprawie rzepaku nawet na 8-10 lat.

Zachwaszczenie rzepaku a uproszczone zmianowanie

Uproszczone zmianowanie to doskonałe warunki do kompensacji uciążliwych chwastów i ich uodpornienia na herbicydy. W przypadku uprawy naprzemiennie tylko zbóż i rzepaku niemal pewne jest wystąpienie dużego nasilenia samosiewów. Zwłaszcza w uprawie bezorkowej samosiewy zbóż bywają poważną konkurencją dla wschodzącego rzepaku. Ponadto częsta uprawa rzepaku na danym stanowisku prowadzi do kompensacji gatunków takich, jak rumian polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa czy przytulia czepna. W ograniczonym stopniu zjawisku temu można przeciwdziałać, zmianując herbicydy, jednak należy pamiętać, aby zmieniać nie nazwę handlową, a substancję aktywną. Wbrew pozorom zagrożeniem dla jakości i ilości plonów są samosiewy rzepaku w rzepaku. Nadmiernie zagęszczają one łan, przenoszą choroby i szkodniki, prowadzą do niekontrolowanego krzyżowania odmian, a ich zwalczanie jest niezwykle trudne ze względu na dużą żywotność nasion.

Choroby rzepaku

Szkodliwe dla rzepaku patogeny najczęściej przenoszone są za pośrednictwem gleby i resztek pożniwnych. W naszym interesie jest więc, aby resztki pożniwne zdążyły się rozłożyć przed kolejnymi zasiewami rzepaku. Rosnąca presja chorób w nieunikniony sposób przekłada się na spadek plonowania i wzrost kosztów prowadzenia plantacji. W ostatnich latach na znaczeniu zyskuje choćby werticilioza. Znanymi chorobami, których rozwojowi sprzyja zbyt częsty siew rzepaku na tym samym stanowisku, są też kiła kapusty czy sucha zgnilizna kapustnych, a także zgorzel siewek, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń czy cylindrosporioza.

Chorobą szczególnie groźną jest kiła kapusty. Wciąż brakuje na nią skutecznych środków chemicznych, stąd jedynym rozwiązaniem jest przerwa w uprawie rzepaku na danym stanowisku przez przynajmniej 7, a według niektórych źródeł nawet do 10 lat. W tym czasie na zainfekowanym polu powinny być uprawiane tylko gatunki, które nie są żywicielami kiły, a więc zboża, ziemniaki czy kukurydza. Nie można też stosować gorczycy jako międzyplonu. Choroba może się też przenosić przez chwasty takie jak tasznik pospolity czy tobołki polne, które muszą być skrupulatnie zwalczane.

Szkodniki w rzepaku

Uprawa rzepaku w uproszczonym zmianowaniu to też doskonałe warunki rozwoju dla szkodników. Częsty siew na tym samym stanowisku sprzyja choćby słodyszkowi rzepakowemu. W takiej sytuacji wzrasta również zagrożenie ze strony chowacza brukwiaczka, pryszczarka kapustnika czy różnych gatunków ślimaków i gryzoni, zwłaszcza w przypadku słodyszka obserwuje się zjawisko uodparniania się na substancje czynne insektycydów.

Wyjałowienie gleby

Rzepak i zboża są gatunkami intensywnie eksploatującymi glebę. Zarówno monokultura zbożowa, jak i jej uzupełnienie tylko rzepakiem ozimym, w typowym dla wielu gospodarstw uproszczonym zmianowaniu, szybko prowadzą do utraty żyzności i zasobności gleby. Trzeba mieć jednocześnie na uwadze fakt, że jest to zjawisko nieodwracalne lub w najlepszym przypadku bardzo trudne do naprawienia, wymagające czasu i nakładów.