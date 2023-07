Zobacz galerię

Przez lata rzepak zaliczany był do upraw w miarę stabilnych, jeśli chodzi o wynik finansowy. Ostatnie trzy sezony zachwiały tym poglądem.

Sprawdźmy, jak kształtowały się ceny rzepaku na przestrzeni ponad 10 lat – od sezonu 2012. W każdym przypadku podajemy cenę z drugiej połowy lipca, czyli w wielu regionach w czasie pełni żniw rzepaczanych. Dlaczego zwracamy uwagę na okres 10 lat? W długoterminowych strategiach jest to już taki okres, który pozwala na wyciąganie licznych wniosków i teoretycznie wskazuje, czy w dłuższej perspektywie dany projekt ma sens. Tym projektem jest tu rzepak.

Co zmieniło się w perspektywie opłacalności jego uprawy? Dokąd przesunął się próg rentowności produkcji? Czy areał rzepaku będzie w związku z tym niższy w kolejnych latach? Czy poza płodozmianem rzepak ma sens ekonomiczny?

Wysokie ceny w 2012 roku

W 2012 r. rzepak w Polsce w czasie żniw wyceniany był na ok. 2100 zł/t. Gdybyśmy porównali tę cenę do najniższego wynagrodzenia w gospodarce krajowej (wynosiło ono wówczas 1500 zł), to okaże się, że była bardzo dobra. Dochód z hektara zebranego rzepaku nie był jednak wcale rekordowy ze względu na wysokie wówczas ceny nawozów. Saletra amonowa wyceniana była wówczas na ok. 1500 zł/t, a mocznik na 1800 zł/t. Ceny Polifoski 6 były zbliżone do ceny tony rzepaku. Tak więc gdybyśmy odnieśli cenę zbytu nasion tylko do poziomu wynagrodzeń w gospodarce krajowej, to sytuacja wyglądałaby stosunkowo dobrze. Wysoka wartość towarowa rzepaku wiązała się jednak z wysokimi cenami pasz, na wielkość których wpływała cena śruty rzepakowej. Dodajmy także, że ceny paliw były wówczas bardzo wysokie (nawet 6 zł za litr ON). Niemniej sezon 2012 w ogólnym rozrachunku był zamknięty z nadwyżką.

Stabilizacja na kilka lat

W kolejnych sezonach ceny rzepaku były względnie stabilne. W zasadzie przez kolejne osiem lat oscylowały w czasie żniw w granicach 1500-1600 zł/t, z niewielkimi tylko odchyleniami w jedną lub drugą stronę.

2013 – 1500 zł/t. Licząc rok do roku, ceny rzepaku były niższe o ok. 25 proc. Saletra wyceniana była wówczas, w zależności od regionu i dystrybutora, na 1000-1300 zł/t. Spadki cen płodów rolnych odczuwalne były także w pszenicy, która wyceniana była na 600 zł/t. Najniższe wynagrodzenie ustalone w gospodarce krajowej w 2013 r. wynosiło 1600 zł, zatem wartość produkcji w odniesieniu do płacy minimalnej spadła. Niemniej ówczesne ceny pozwalały na zachowanie nadwyżki z produkcji.

2014 – 1250 zł/t. Pszenica utrzymywała poziom cenowy z poprzedniego roku, a jej ceny wahały się w granicach 600-650 zł/t. Spadki w pełni żniw były dość znaczne, niemniej końcowy przychód uzależniony był od momentu sprzedaży, ponieważ pojawiały się także ceny bliższe wartości towaru sprzed roku. Najniższa krajowa w 2014 r. ustalona została na 1680 zł brutto.

2015 – 1550 zł/t. Delikatne skoki w górę odnotowało większość płodów rolnych, choć były to raczej zmiany kosmetyczne. Na koniec lipca ceny pszenicy wahały się na poziomie 630-660 zł/t. Tradycyjnie wzrosło minimalne wynagrodzenie – do poziomu 1750 zł brutto. Średnia cena saletry amonowej wynosiła wówczas około 1500 zł/t.

2016 – 1600 zł/t. Bez większych zmian w cenach zbóż i rzepaku. Podobnie kształtowały się ceny nawozów, o 100 zł podwyższona została wartość minimalnego wynagrodzenia.

2017 – 1500 zł/t. Pszenica na koniec lipca wyceniana była w skupach na ok. 750 zł/t. Ceny nawozów azotowych pozostały na tym samym poziomie. Minimalne wynagrodzenie to już kwota 2000 zł. Nawozy podobnie w cenach zbliżonych do tych z roku poprzedniego.

2018 – 1550 zł/t. W 2018 r. duża część Polski borykała się ze sporą suszą. Niestety, niskie zbiory w wielu regionach nie przyczyniły się do zwyżek cenowych. Pszenica w pełni żniw kosztowała 680-700 zł/t. Stabilny był rynek nawozowy. Minimalne wynagrodzenie to już 2100 zł.

2019 – 1500 zł/t. Poziom cenowy zbliżony do tego z poprzedniego roku, a najniższa krajowa wskakuje na pułap 2250 zł. Saletra 34-procentowa wyceniana była na ok. 1250 zł/t, a pszenica na 650 zł/t.

2020 – 1600 zł/t. Tuż przed żniwami i na samym początku zbiorów ceny były nieco wyższe. Kto sprzedał towar na początku żniw, mógł uzyskać ceny wyższe o ok. 50-70 zł/t. W tym samym czasie pszenica wyceniana była na ok. 670 zł/t. Minimalne wynagrodzenie w gospodarce to stawka na poziomie 2600 zł brutto.

2021 – 2500 zł/t. Był to sezon wyjątkowy. Nawozy kupowano jeszcze w stosunkowo uczciwych cenach, aczkolwiek już w żniwa można było zauważyć tendencję wzrostową. Rzepak był wyjątkowo opłacalną rośliną – stosunek ceny rzepaku do pszenicy w pewnym momencie wynosił nawet 3:1. Pszenica sprzedawana była w cenach 800-950 zł/t, a rzepak bez problemu za 2500-2600 zł/t. Po raz pierwszy od lat cena tony rzepaku zbliżyła się do poziomu minimalnego wynagrodzenia, które opiewało wtedy na 2800 zł brutto. Jesienią po żniwach ceny nawozów zaczęły już szaleć w kierunku znacznych podwyżek – saletra pod koniec roku kosztowała nawet 3000 zł, ale produkcja w 2021 r. zamknięta została z dobrą nadwyżką. Rzepak pozwolił na niezły dochód ze względu na niższe ceny nawozów w sezonie 2020/2021.

2022 – 3100 zł/t. Doskonale pamiętamy sezon 2022. Pomimo wysokich kosztów rynek kompensował nakłady cenami w skupie. Pszenica w pełni żniw wyceniana była na 1400--1500 zł/t. Nawet niższe plony rekompensowały poniesione nakłady i pozwalały uzyskać nadwyżkę netto. Niestety, ale taki sezon najprawdopodobniej długo się nie powtórzy. Dodajmy, że w pewnym okresie żniw po raz pierwszy od 2012 r. cena tony rzepaku była wyższa od minimalnego wynagrodzenia (3010 zł brutto).

Dochody z 2022 r. trzeba podzielić przez dwa?

Ceny w latach 2013-2020 nie dawały spektakularnych rezultatów finansowych, ale dzięki względnej stabilności pozwalały na uzyskiwanie pewnej nadwyżki bezpośredniej. W zasadzie były to „normalne” lata – o dochodzie netto decydował plon, a nie spekulacje rynkowe. Wspomniana stabilizacja cenowa pozwalała na spokojne planowanie produkcji, a sam rynek – mimo różnych sytuacji krytycznych – był w miarę przewidywalny. Przy średnich kosztach na poziomie 3000-3500 zł/ha nakłady zwracały się przy plonie ok. 2 t/ha. Lata 2021-2022 bardzo zmieniły rynek. Zwłaszcza poprzedni sezon obniżył znacznie poziom progu rentowności, a tym samym znacznie słabsze wyniki rekompensowały poniesione nakłady. Przy cenie w żniwa przekraczającej 3000 zł/t w wielu przypadkach już plon o 25 proc. niższy niż rok wcześniej pozwalał na zwrot kosztów.

Gdzie tkwi wobec tego problem? De facto dla rolnika najbardziej istotna nie jest ogólna wartość produkcji. Co pozostaje nam z wysokiej wartości, jeśli równoważą ją nakłady? Najistotniejsza jest tu nadwyżka bezpośrednia oraz siła nabywcza – zarówno towarowa, jak i finansowa. W ubiegłym sezonie przy dobrych plonach można było zarobić 5-7 tys. zł z hektara rzepaku netto. Teoretycznie dużo. W praktyce okazało się, że niewiele. Ogromne podwyżki cen nawozów i potężna destabilizacja doprowadziły do tego, że wartość nadwyżki bezpośredniej była momentami równoważna cenie tony saletry amonowej. Tona rzepaku wyceniana w żniwa na 3000 zł okazywała się jesienią niewiele warta, ponieważ za tę kwotę można było zakupić w pewnym momencie zaledwie 0,6 t saletry. Summa summarum to, co zarobiliśmy w poprzednim sezonie, powinniśmy podzielić przez dwa – wysokie nakłady w następnym sezonie skutecznie unicestwiły wartość dochodu rolniczego z poprzedniego sezonu.

Zwrot nakładów

rok temu już przy 1,5 t/ha

W ubiegłym sezonie próg rentowności, jak już wspominaliśmy, był dużo niższy niż w latach poprzednich. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że koszt produkcji w stosunku do 2021 r. był wyższy, to i tak okazywało się, że zwrot nakładów można było uzyskać już przy plonowaniu na poziomie ok. 1,5 t /ha. W poprzednich latach próg rentowności określany był często na poziomie 3000-3500 zł/ha, czyli w okolicy plonu 2 t/ha. A dziś? Sytuacja nie jest zero-jedynkowa. Wiele zależy od tego, kiedy nawozy zostały kupione. Poprzez obserwację rynku możemy zauważyć, że sytuacja rynkowa ułożyła się w następujący sposób: większa ilość nawozów azotowych została zakupiona jesienią, ale transakcje dokonywane były przez gospodarstwa w dużej mierze większe oraz średnie, które stanowią mniejszość. Duża część mniejszych gospodarstw czekała z zakupami do wiosny. Okazywało się, że to trafne decyzje. Mamy więc sytuację, gdy część rolników miała w gospodarstwie saletrę za 5000 zł/t, a część za 3000 zł/t.

Niskie nakłady bezpieczniejsze?

Zobaczmy, jakie nakłady ponieśliśmy w dwóch wariantach – przy zakupach jesiennych w intensywnej produkcji oraz wiosennych i wariancie ekonomicznym.

Jeśli przyjmiemy nawożenie azotowe na poziomie 150 kg N/ha (ok. 450 kg saletry 34-procentowej), to przy najwyższych cenach nakład na sam wiosenny azot stanowił nawet 2250 zł/t. Z kolei w przypadku zakupów na początku wiosny to już 1350 zł.

W scenariuszu pesymistycznym samo nawożenie to kwota ok. 3400 zł na hektar (przy założeniu, że podaliśmy 300 kg saletrosanu 26-procentowego zakupionego po 4500 zł/t, 250 kg saletry amonowej w cenie 5000 zł/t oraz przedsiewnie 200 kg NPK 6-20-30 po 4500 zł/t). Dwie tony rzepaku wedle wyceny czerwcowej trzeba oddać, by zapłacić za nawóz.

Nasiona odmiany hybrydowej w naszym przykładzie to koszt w granicach 1800 zł/j.s. przy założeniu, że obsiewamy nią 3 ha – wówczas poniesiony nakład to 600 zł/ha.

Następnie musimy doliczyć ochronę. Tutaj mamy dwa zabiegi regulacyjno-fungicydowe, każdy w kwocie 150 zł/ha. Ochrona okołokwitnieniowa to 250 zł/ha. W najlepszym przypadku wystarczyły trzy zabiegi ochronne wykonywane w celu zwalczania szkodników (jeden jesienią oraz dwa wiosną) – jeśli średnio wycenimy każdy z nich na 70 zł/ha, to insektycydy stanowiły koszt 210 zł. Ochrona herbicydowa to ok. 250 zł/ha. W naszym zestawieniu ochrona stanowi więc nakład na poziomie 1010 zł/ha.

Zauważmy, że łączna kwota samych środków do produkcji w tym zestawieniu opiewa na ponad 5000 zł/ha. A przecież kosztów mamy jeszcze znacznie więcej. W każdym razie już na tym etapie nakład to równowartość ok. 3 t rzepaku. Jeśli doliczymy wysokie koszty zakupu paliwa, amortyzację sprzętu czy też kredyty, czynsze dzierżawne, ubezpieczenia etc. – uzyskujemy ostateczny koszt na horrendalnym poziomie. Może on opiewać nawet na ponad 6000-7000 zł/ha. Jeśli rzepak kosztowałby w żniwa 1700 zł/t, to nawet 4 t nasion mogą nie wystarczyć na pokrycie kosztów.

Produkcja ekonomiczna wiąże się z niższymi nakładami, ale w większości przypadków również z niższymi plonami. Okazuje się, że w tym sezonie jest ona również bardziej bezpieczna – przede wszystkim ze względu na niskie ceny i całkowitą destabilizację rynku.

Jeśli weźmiemy pod uwagę zakup nawozów azotowych na początku wiosny, to już sam koszt nawożenia jest niższy o ok. 1000 zł/ha. Potencjalnie można też przyjąć niższe nawożenie azotowe, ale w tym przykładzie pozostańmy na poziomie dawki N jak w produkcji intensywnej. W każdym razie koszt nawożenia to 2500 zł/ha wraz z aplikacją jesienną.

Jeśli wysiana została odmiana populacyjna, to mamy także niższy koszt założenia plantacji – ok. 300 zł/ha. Mniej intensywna ochrona, tzn. słabszymi substancjami (zabieg na płatek za 150 zł/ha, zabiegi regulacyjno-fungicydowe za 100 zł/ha), daje niższy o ok. 200 zł/ha łączny koszt ochrony.

Wszystkie środki do produkcji w tym przykładzie są tańsze o ok. 1500 zł/ha. Przy czerwcowych wycenach rzepaku to niemal tona nasion. Sam koszt to w takim układzie ok. 3500 zł/ha. Oczywiście, ponownie dochodzą kolejne koszty – paliwo, amortyzacja, ewentualna obsługa kredytów, ubezpieczeń, czynszów dzierżawnych etc. Niemniej stopa zwrotu następuje znacznie szybciej.

Jeśli nie dołożymy do produkcji, to będzie cud…

Próg rentowności w rzepaku w tym sezonie został przesunięty do rekordowo wysokiego poziomu. Rekordowego – w negatywnym znaczeniu. Zarówno w intensywnej produkcji, jak i w ekonomicznej, dochód z uprawy jest wątpliwy, a zwrot kosztów ustawiony przy bardzo wysokim plonie. Przy tym w produkcji intensywnej ryzyko jest większe – pomimo wysokich nakładów wyników plonowania nie jesteśmy pewni do samego końca. Susza, gradobicia czy czynniki związane z ochroną (np. brak skuteczności wobec zwalczania chowaczy) mogą znacznie zniwelować plon. Wówczas wysokie nakłady nie mają szans na zwrot. Może się okazać, że pomimo kosztów założonych na potencjalny plon na poziomie ok. 4 t/ha plantacja „odda” nam 2 t, a wówczas jesteśmy kilka tysięcy zł pod kreską.

W produkcji ekstensywnej próg rentowności również jest aktualnie wysoki, aczkolwiek ryzyko jest jednak niższe. Teoretycznie przy tak niskich cenach rzepaku możemy stracić mniej. Zwróćmy uwagę, że przy ostrożnym i jednocześnie bardzo ekonomicznym nakładzie (jak na ten sezon) na poziomie 4500 zł/ ha na zero wychodzimy przy wyniku nieco poniżej 2,5 t/ha. Pytanie tylko, komu udało się poprowadzić produkcję rzepaku przy tak niskim nakładzie?

Będziemy produkować mniej?

Taki układ nie jest zdrowy. My, rolnicy, mamy produkować żywność – jak najwięcej i jak najlepszej jakości. A sytuacja rynkowa do tego nie zachęca. Korelacja cen jest tak niestabilna, że wydaje się, iż bezpieczniej jest ponosić niższe nakłady, czyli de facto produkować mniej. To źle dla całego rynku. Jeśli układ cenowy będzie nadal kształtował się w tym kierunku, to produkcja w kraju będzie w ciągu kolejnych lat niższa. Oby nie stało się tak, jak z produkcją trzody chlewnej, w której z potentata rynkowego sprowadzono nas w miejsce, gdzie jesteśmy obecnie… Oczywiście, rzepak będziemy musieli produkować – jego miejsce w płodozmianie jest zbyt ważne, by drastycznie obniżyć jego areał. Tym bardziej że nie za bardzo mamy czym go zastąpić w zmianowaniu. Biorąc jednak pod uwagę sytuację na przestrzeni lat, możemy liczyć na poprawę dochodowości w kolejnych sezonach. Kwestia tylko, na ile ten rok nadszarpnie budżety gospodarstw.

Zwróćmy także uwagę na jeszcze jedną, bardzo niekorzystną sytuację. Zarobki w gospodarce krajowej pną się w górę, a towar od rolnika – w tym przypadku rzepak – przez wiele lat stał w miejscu. Teraz pik jest tak duży, że minimalne wynagrodzenie jest już warte dwa razy więcej niż tona rzepaku.