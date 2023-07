Można już powiedzieć, że żniwa na pełną skalę na Dolnym Śląsku i w południowej Wielkopolsce ruszyły. Jeśli pogoda pozwoli to w ciągu najbliższych kilku dni z pól "zejdzie" większość rzepaków. Trwają już także zbiory pszenicy ze słabszych stanowisk.

Wilgotność rzepaku oscyluje nawet poniżej 6%, ale na najlepszych ziemiach znajdziemy jeszcze zielone łuszczyny w dolnych partiach

W miejscach, gdzie nie zabrakło wody albo też jej deficyt był mniejszy, rzepak zdołał się obronić. Ale nie oznacza to, ze plony będą rekordowe, ponieważ na wielu plantacjach wyniki są znacznie poniżej oczekiwań

Rzepak nawet za suchy

Rzepak w większości przypadków jest już gotowy do zbiorów. Pod koniec tygodnia kombajny coraz śmielej pojawiały się na plantacjach rzepaków, ale szczyt zbiorów rozpocznie się po niedzieli.

Rzepaki są już suche - czasem nawet zbyt suche. Pojawiają się plantacje, gdzie wilgotność oscyluje nawet w granicach 5,5 - 6% (i to na plantacjach bez dosuszania). Bardzo wysokie temperatury samoistnie dosuszyły rzepaki. Oczywiście z jednej strony to dobrze, ponieważ jak wiemy za wilgotność powyżej 9% stosowane są potrącenia (nawet ponad 40 zł za każdy procent ponad normę), ale z drugiej strony rzepak o bardzo niskiej wilgotności może mieć problemy z zaolejeniem. Nie jest to norma, ponieważ zawartość oleju w rzepaku nie jest absolutnie związana z tylko z czynnikiem wilgotności. Większy problem może stanowić duży udział tzw "połówek". Przy niskich pomiarach wilgotności - z reguły poniżej 7% ich zawartość jest wyższa, a niejednokrotnie zaliczane są one do zanieczyszczeń.

Wilgotność rzepaku oscyluje nawet w granicach 6%. Fot. Karol Bogacz

Na części plantacji pomimo tego, że ziarno jest suche, łuszczyny z dolnych partii są lekko seledynowe. To oznacza, że mogą przejść przez kombajn i zostać wyrzucone na ziemię. Ich udział jest jednak z dnia na dzień niższy. Zwróćmy też uwagę, że jeszcze w piątek wilgotność na wielu stanowiskach była o 2-3% wyższa niż w sobotę - przy tak wysokich temperaturach ten parametr w ciągu tylko jednego dnia spadł nawet z 10% do 7%.

Trudno na ten moment określić wstępne wyniki, jednakże najsłabsze plantacje koszone były nawet kilka dni temu. W tej chwili zbiory trwają już również na dobrych stanowiskach. Plonowanie będzie uzależnione od stanowiska, odmiany, ale przede wszystkim od wody. Poza tym zarysowują się znaczne różnice pomiędzy plantacjami w zależności od poziomu ochrony. Nawet na stanowiskach co najwyżej średnich - jeśli tylko opady pojawiały się może nie w dużych ilościach, ale w odpowiednich momentach rozwojowych - przy dobrze dobranej ochronie plony sięgają 4 t/ha. Ale jest też wiele plantacji, gdzie wyniki oscylują w granicach 2t/ha. Czasem jest to kwestia braku opadów, ale niejednokrotnie również zaniedbań agrotechnicznych.

Zbyt suche rzepaki cechują się większym udziałem tzw. połówek. Fot, Karol Bogacz

Koszona jest pszenica ze słabszych stanowisk

Część rolników pozostawia jednak jeszcze rzepak na polach, a decyduje się na zbiór zbóż, zwłaszcza na lżejszych ziemiach. Wilgotność pszenicy na słabszych stanowiskach mieści się często w przedziale 13 - 14%. Na lepszych ziemiach, przy jednocześnie optymalnej agrotechnice, słoma jest jeszcze w dużej mierze zielona. Niejednokrotnie ziarno wykazuje gotowość technologiczną do zbioru, ale właśnie wciąż zielone źdźbło blokuje żniwa zbożowe. Na niektórych plantacjach wciąż można zauważyć zielony liść flagowy. Tak więc do zbioru pszenicy na lepszych ziemiach trzeba będzie jeszcze czekać z pewnością kilka dni.

Zbiory ze słabszych stanowisk są mizerne. Ale jakie mogą być jeśli pszenica jest gotowa do zbioru wcześniej niż rzepak i na początku drugiej dekady lipca? Takie stanowiska pozwalają na uzyskanie 4 - 5 t/ha. Niemniej ziemie lepsze wyglądają dość dobrze i jeśli tylko agrotechnika została odpowiednio poprowadzona plony mogą być dobre. Tu oczywiście różnice również będą spore. Wszak i opady były mocno punktowe. Choć w ogólnym rozrachunku Dolny Śląsk jest w lepszej sytuacji jeśli chodzi o opady deszczu w tym sezonie niż północ czy centrum kraju, to i tutaj są miejscowości, gdzie rozkład opadów był wyjątkowo niekorzystny. Nawet w obrębie jednego gospodarstwa są stanowiska, które w ciągu dwóch miesięcy "dostały" 150 l wody /m2, a są też takie, gdzie opady łącznie nie przekroczyły 30 l/m2.

W tej chwili deszcze konieczne są w całym regionie. Widać to po burakach cukrowych czy ziemniakach, które "zwijają się" w oczach, to samo dotyczy kukurydzy. Dodajmy, że w tej chwili deszcz jest tym bardziej korzystny, że zboża w dużej mierze muszą czekać jeszcze na zbiory - dzięki temu np. pszenica nie będzie jeszcze traciła na parametrach jakościowych. Jeśli opady będą pojawiać się dopiero za kilka czy kilkanaście dni jakość zbóż będzie się pogarszać.

Jeśli chodzi o ceny to pszenica konsumpcyjna wyceniana jest w regionie na 800 - 880 zł/t. Paszówka z reguły 30 - 50 zł/t niżej. Pszenżyto to zaledwie 650 - 720 zł/t. Rzepak z kolei nieco "poszedł" w górę i jego ceny wahają się w przedziale 1800 - 1990 zł/t.