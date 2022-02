Rzepak na Dolnym Śląsku domaga się azotu

Wszyscy znamy nieco już wyświechtane stwierdzenie, że nawóz powinien czekać na rzepak, a nie odwrotnie. Dlaczego tak właśnie powinno być? Co wydarzy się, jeśli to jednak rzepak będzie czekał za nawozem?

Nie będzie w tym roku zmiany terminu wysiewów nawozów azotowych. Nawozy będzie można stosować zgodnie z unijnymi zaleceniami od 1 marca.

Ze względu na dodatnie temperatury, na południu kraju ruszyła już wegetacja rzepaku.

Azot buduje plon

Azot jest głównym czynnikiem plonotwórczym. Doskonale wiemy, że bez tego składnika nie zbudujemy plonu. Oczywiście, aby został on w pełni wykorzystany przez roślinę, musimy zapewnić jej także dostęp do szeregu innych składników pokarmowych. Niedobór jednego może powodować niepełne lub w skrajnych przypadkach zerowe wykorzystanie drugiego – będziemy tu mieli efekt domina. Np. nie podając rzepakowi siarki, a podając sam azot, nie zbudujemy plonu. Siarka bowiem jest m.in. współodpowiedzialna za optymalne pobranie N przez rzepak. A z kolei potas odpowiada choćby za gospodarkę wodną rośliny, dlatego też jego brak spowoduje, że pomimo pobrania azotu roślina nie będzie w stanie wykorzystać nagromadzonego azotu w celu zbudowania plonu.

Wszystko zaś zaczyna się od wapna, bez którego żaden w zasadzie składnik pokarmowy nie będzie w pełni pobrany przez roślinę. To jednak już zupełnie inny temat. W każdym bądź razie – P i K dostarczamy jeszcze przed siewem, a wiosną uzupełniamy nawożenie o K oraz S. Tu przynajmniej możemy wjechać w pole z nawozem wtedy, gdy potrzebuje tego roślina. Gorzej z wjazdem z azotem -aplikujemy wiosną wtedy, kiedy pozwoli nam ustawodawca.

Czym skutkuje zbyt późne podanie nawozu w rzepaku?

Szacuje się, że na tonę nasion rzepak musi pobrać ok 50 – 60 kg N (zarówno z nawozów mineralnych, organicznych, jak i z zasobów glebowych). Tak więc przy zakładanym plonie 4 t/ha rzepak musi pobrać między 200 a 240 kg N. W oparciu o znajomość N dostępnego w glebie planujemy nawożenie wiosenne. Te z kolei jest zazwyczaj rozkładane na dwie dawki – startową i uzupełniającą. Obie są ze sobą silnie związane i dla prawidłowego rozwoju rzepaku powinny być wykonane w optymalnych dla fizjologii roślin terminach. Niestety, prawo w tym zakresie jest dla rolników bardzo niekorzystne i z reguły nie można wjechać z azotem na rzepak wtedy kiedy trzeba, tylko wtedy, gdy pozwoli na to ustawa…

N powinien już być wysiany

1 marca, który stanowi aktualnie datę graniczną dla nawożenia azotem, szkodzi przede wszystkim rolnikom gospodarującym w południowo-zachodnich regionach kraju, gdzie wegetacja niemal zawsze rozpoczyna się najwcześniej. W tym roku od początku lutego temperatury w tych rejonach kraju w ciągu dnia były regularnie dodatnie, a przymrozki nocne były bardzo delikatne (choć i tych było niewiele). Długoterminowe prognozy nie przewidują już powrotu zimy, a dodatkowo rzepak rozpoczął powolną wegetację (miejscami wegetacja trwa nieprzerwanie od jesieni). Wszystkie te czynniki wskazują na konieczność podania azotu. W dodatku w ostatnim tygodniu zmarznięta gleba o poranku pozwalała w wielu miejscach na wjazd z nawozem. Azot powinien więc być podany, a tymczasem… rzepak zaczyna głodować. O ile nie wszedł on jeszcze w fazę wzrostu intensywnego, to cały czas pobiera N, choć w niewielkich na razie ilościach. Na wielu plantacjach azotu już brakuje. Co się stanie jeśli nie podamy N w najbliższych dniach (przy jednoczesnej ciągłej wegetacji)?

Czy się uda na czas?

Przede wszystkim gdyby udało się azot podać teraz, kiedy mieliśmy okno pogodowe do aplikacji, to mielibyśmy gwarancję dobrego rozpuszczenia nawozu. Deszcze, które przyszły pod koniec tygodnia, były raczej delikatne i nie powodowałyby wypłukiwania, a azot powoli przemieszczałby się w glebie. Poza tym przed pełnym intensywny ruszeniem wegetacji nawóz musi mieć czas na przedostanie się w głąb profilu glebowego do korzeni. Zanim azot zacznie działać może minąć kilka dni. Teraz już tego czasu nie ma i w większości przypadków wiadomo już, że pierwsza dawka azotu będzie spóźniona. Dostarczony nawóz zacznie działać z opóźnieniem, gdyż przemieszczanie do korzeni będzie trwało równocześnie z wegetacją. Wiadomo też, że azot podamy już w czasie dość silnego rozwoju rośliny, czyli przez kulawe prawo pierwsza dawka będzie prawdopodobnie znacznie opóźniona. Tak więc nie unikniemy w pewnym momencie niedoboru azotu – ten w fazie intensywnego wzrostu będzie musiał czekać na N.

Jakie skutki niedoboru azotu na początku wiosny?

Niedobór azotu już na starcie wiosennej wegetacji konotuje kolejne problemy. Braki związane z azotowym głodem są szybko widoczne – to przede wszystkim blado zielony kolor blaszki liściowej młodych liści. Starsze robią się żółte, a pewnym momencie, kiedy azotu nie ma już w ogóle, purpurowe. Sama rozeta liści nie jest wówczas zwarta – staje się dość luźna. Rzepak rośnie nie tylko wolniej – opóźniony jest jego ogólny rozwój, a do tego kondycja rośliny jest znacznie słabsza.

Szukasz nawozu? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna!

Poza tym niedobory azotu w terminie wczesnej wiosny mogą być przyczyną mniejszej liczby rozgałęzień bocznych oraz przyśpieszenia rozwoju pędu głównego, co jest zjawiskiem niekorzystnym. To wszystko z kolei powoduje szybsze rozpoczęcie kwitnienia.

Miejmy nadzieję, że czarny scenariusz się nie zrealizuje, mamy wszak dopiero końcówkę lutego. Wielu praktyków jest zdania że tam, gdzie wegetacja jest już rozpoczęta, azot powinien być już podany.