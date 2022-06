Zobacz galerię

Do żniw rzepaku coraz bliżej; przez czerwiec oraz lipiec niewiele już jesteśmy w stanie zrobić, aby wpłynąć na plon rzepaku. To czas, kiedy podsumowują się nasze całosezonowe starania, a o finale decyduje już tylko pogoda. Co możemy powiedzieć o tegorocznym rzepaku?

W tym sezonie przede wszystkim musimy patrzeć na rzepak przez pryzmat jego ceny za nasiona. A ta osiągała rekordowe wartości. Podczas żniw w 2021 r. tona rzepaku była wyceniana w polskich firmach skupowych na ok. 2370 zł. Następnie w październiku osiągnęła poziom ok. 3000 zł. Na początku 2022 r. za „czarne złoto” płacono ok. 3400 zł, a w marcu cena przekroczyła 4000 zł. W maju za tonę rzepaku można było dostać nawet 4800 zł (za rzepak ze zbiorów z roku 2021), a na nowe zbiory (2022 r.) umowy podpisywane były na wartość 3800 zł/t. Oczywiście, jaka będzie cena w żniwa, tego jeszcze nikt nie wie. Warto jednak zwrócić uwagę, że 100 kg nasion jest wyceniane obecnie na prawie 400 zł. Walka o plon nabrała w tym sezonie zatem zupełnie innego, ekonomicznego znaczenia niż chociażby w roku ubiegłym.

Z drugiej jednak strony nie można zapominać o drogich środkach produkcji przede wszystkim nawozów azotowych. Podwyżki sięgały momentami kilkuset procent względem cen z roku 2021. Podrożały także środki ochrony roślin, ich ceny poszły w górę o ok. 10-15 proc. r/r.

Dlatego myśląc o rzepaku i jego opłacalności, musimy wszystko na nowo przekalkulować. Dochód z tej uprawy będzie uzależniony od wielu czynników. Zadecydują o tym nie tylko plon i cena za nasiona, lecz także wysokość kosztów poniesionych na jego uprawę – a te w tym sezonie mogą być wyjątkowo zróżnicowane. Już można powiedzieć, że wygrani będą przede wszystkim rolnicy, którzy zakupów nawozów dokonywali w lipcu i sierpniu. W zdecydowanie gorszej sytuacji są natomiast plantatorzy, którzy kupowali w czasie nawozowego rollercoasteru. Tu większe koszty uprawy pochłoną z pewnością część nadwyżki, na jaką liczą rolnicy, sprzedając tegoroczne nasiona.

Plon nadal się kształtuje

Jak będzie plonował tegoroczny rzepak? To nadal wróżenie z fusów. Rzepak jest gatunkiem o bardzo dużych możliwościach, adaptujący się do wielu stresów jak i przeciwności. O plonie rzepaku mówi się, gdy ten jest fizycznie zebrany na przyczepie i zwieziony do magazynu. Co jednak możemy charakterystycznego powiedzieć na temat sezonu 2021/2022? Które elementy agrotechniki mogą mieć największy wpływ na plonowanie tej uprawy? Prześledźmy to na przykładzie wielu sygnałów, jakie spływały do naszej redakcji, począwszy od siewów do pełni kwitnienia rzepaku.

Pogoda nie sprzyjała siewom

Ten sezon to przede wszystkim problemy na etapie siewu i wschodów rzepaku. Opady, jakie notowano pod koniec sierpnia 2021 r., przyczyniały się często do zaskorupienia gleby oraz do opóźnień w siewach sięgających nawet do 10 września. W niektórych regionach (np. w woj. małopolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim) nawet 80 proc. plantacji zostało zasiane we wrześniu.

Co więcej, lokalnie do czynienia mieliśmy z silną presją szkodników takich, jak ślimaki, pchełka czy śmietka kapuściana. Te wszystkie czynniki wpływały często na obniżenie obsady, a śmietka dodatkowo pogarszała wigor wzrostu młodych roślin. Uszkodzenia, jakie wyrządzała w systemie korzeniowym, widoczne były także na przedwiośniu, co było powodem kolejnych wypadów.

Szacując możliwości plantacji rzepaku, nie możemy o tych problemach zapomnieć. Opóźnienia w siewie mają prawie zawsze odzwierciedlenie w plonie. Jesienią 2021 r. rośliny z takich siewów nie wykształciły dużej liczby rozgałęzień bocznych czy głębokiego i rozbudowanego systemu korzeniowego. Badania naukowe dowodzą, że w lata przeciętne lub niekorzystne dla rzepaku notowano spadek plonu wynoszący nawet 50 kg nasion na każdy dzień opóźnienia względem terminu optymalnego. Reakcja ta zależna jest od wielu czynników, takich jak region uprawy, rozkład opadów, a także odmiany.

Zima była bardzo łaskawa

Na szczęście, zima okazała się bardzo łaskawa także dla tych słabszych plantacji, które w przypadku dużych mrozów nie dotarłyby do przedwiośnia. Dobra koniunktura z rzepakiem zachęcała do ich pozostawienia. Przesiewów wczesnowiosennych praktycznie nie było. Charakterystyczne bywało także to, że rzepak w tym roku po zimie praktycznie nie zgubił ulistnienia. Nie zanotowano także uszkodzeń mrozowych, a co za tym idzie, nie musiał poświęcać większej energii na regenerację.

Długie przedwiośnie, wyjątkowo suchy marzec

Niestety, wiosenne miesiące nie mijały bezproblemowo. Po pierwsze, wegetacja już ruszyła w lutym, a ramy programu azotanowego nie pozwalały na zasilenie upraw nawozami azotowymi. Z perspektywy czasu okazało się to bardzo zgubne w skutkach, zwłaszcza dla upraw rzepaku i regionów posusznych. Pod koniec lutego zanotowano bowiem duże opady, które mogłyby pozwolić na rozpuszczenie granul nawozowych i przemieszczenie jonów w strefę aktywności korzeni. Natomiast w marcu w większości regionów nie spadła ani kropla wody, która pozwoliłaby na efektywne zagospodarowanie drogich nawozów. Podobna, a nawet jeszcze bardziej skrajna sytuacja panowała w okresie aplikacji drugiej dawki azotu w rzepaku. Sumarycznie na wielu plantacjach azot działał z opóźnieniem i ulegał także rozproszeniu w postaci strat gazowych. Część rolników z racji drożyzny, redukowała także dawki nawozów. Zarówno marzec, jak i kwiecień to także liczne dni z nocnymi przymrozkami w tle. Może nie był na tyle znaczące by uszkodzić oziminy, ale wpływały na ograniczony rozwój roślin oraz problemy z pobieraniem składników pokarmowych. Dlatego na wielu plantacjach pojawiały się liczne przebarwienia świadczące o niedostatecznym odżywieniu roślin. Należy pamiętać bowiem, że rzepak wiosną powinien być nawożony tak, aby rośliny mogły pobrać większość potrzebnego im azotu do początku kwitnienia (nawet ponad 70 proc. potrzeb pokarmowych). Niestety, warunki do pobierania składników pokarmowych były trudne, stąd nie ma co się oszukiwać, ta sytuacja będzie miała także odzwierciedlenie w plonie.

Dziwne pośpiechy na wielu plantacjach

W tym sezonie zanotowano na wielu plantacjach także ciekawe zjawisko pojawiania się tzw. pośpiechów w łanie. Są to rośliny, które zakwitają wcześniej od pozostałych. Wymienić można kilka przyczyn tego zjawiska. Już na jesieni wskazywano na problem nierównomiernego wzrostu roślin. Na wiosnę było to dalej widoczne. Pojawiła się dominacja konkurencyjna pomiędzy silniejszymi a słabszymi osobnikami. W pewnym okresie jedne strzelały już w pęd, by kolejne zatrzymane były jeszcze w fazie odbudowy rozety. Obok rośliny dorodnej była roślina słaba. Jeśli do tego dodamy wspomniane wcześniej problemy z wodą oraz efektywnym działaniem azotu, to mamy odpowiedź, dlaczego rośliny, zwłaszcza te słabsze, śpieszyły się z zakwitaniem. Każda bowiem roślina ma zaprogramowane, aby za wszelką cenę wydać nasiona. Jeśli rzepak miał np. uszkodzony system korzeniowy przez śmietkę, a przez marzec dostawał sygnały: jest deficyt wody w glebie i niedobór składników pokarmowych, to pomimo chłodów kwietniowych śpieszył się z zakwitaniem. Dlatego na majówkę zakwitły w zasadzie tylko plantacje słabsze, gorzej odżywione i położone na lżejszych stanowiskach. Pozostałe plantacje zakwitły z opóźnieniem względem lat ubiegłych.

Wiosenne szkodniki nie odpuściły

Zanotowano także lokalnie wysoką presję szkodników wiosennych. Były dwa większe piki chowaczy łodygowych. Lokalnie powyżej progu ekonomicznej szkodliwości występował także słodyszek rzepakowy. Nie odpuściły również szkodniki łuszczynowe. Ich znaczenie z roku na rok rośnie. Już na początku kwitnienia na wielu plantacjach zanotowano wysoką presję (wręcz plagę) chowacza podobnika. Do głosu chwilę później doszedł także pryszczarek kapustnik. Nieupilnowanie plantacji od szkodników może być bardzo dotkliwe w skutkach. Chowacze łodygowe mogą doprowadzić do próchnienia łodyg rzepaku, do wylegania rzepaku, a także wcześniejszego dojrzewania roślin porażonych i następnie osypania się nasion przed żniwami. Słodyszek z kolei, jeśli naleciał na plantacje w fazie zielonego pąka, mógł uszkodzić licznie pąki kwiatowe i doprowadzić do zasychania ich. Z kolei larwy szkodników łuszczynowych zjadają zalążki nasion w łuszczynach i doprowadzają do realnej straty w plonie. Porażone łuszczyny także przedwcześnie się otwierają. W rozrachunku działalność szkodników może zabrać lwią część plonu.

Czas kwitnienia i wypełnienie nasion

Przed oddaniem numeru do druku nieznane nam były w pełni warunki, jakie panowały w całym okresie kwitnienia rzepaku. Proces ten rozpoczął się w wielu miejscach z poważnym deficytem opadów i niestety, prognozy pogody na ten czas nie mówiły o poprawie sytuacji polowej. Brak opadów będzie miał wpływ na to, że rośliny będą redukować kwiaty (może być nawet problem z ich zapylaniem), a także młode kształtujące się łuszczyny. Następnie w nieodrzuconych łuszczynach, w części środkowej mogą nie wykształcać się nasiona lub będą miały znacznie obniżoną MTN. Jeśli susza nie odpuści, scenariusz nie rysuje się kolorowo.

O plonie zdecydować może także ochrona przed zgnilizną twardzikową. W czasie kwitnienia trudno było wyszacować zagrożenia ze strony tej choroby (było sucho, nie oznacza to jednak, że zagrożenia nie było). Z doświadczenia wiemy, że błędy poczynione na tym etapie mogą nas słono kosztować. Jeśli pędy zostaną porażone, grzybnia przerośnie tkanki przewodzące, uniemożliwi to tym samym przewodzenie wody oraz składników pokarmowych. Na ostatniej prostej w walce o plon oznacza to problemy w wypełnieniu nasion, co w rezultacie często w praktyce oznacza zbieranie przysłowiowego maczku.

Po drodze mamy jeszcze wzrost ryzyka pojawienia się ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak chociażby burze gradowe czy nawalne deszcze, które w zależności od tego, w jakiej fazie rozwojowej wystąpią oraz nasilenia zjawiska, mogą nawet doprowadzać do utraty całego wykształconego już plonu.

Jakie prognozy dla rzepaku?

Trudno to wyrokować, gdyż rzepak jest na ostatniej prostej i w tym czasie może się jeszcze wiele wydarzyć. Generalnie pomimo wielu negatywnych sygnałów z jesieni rzepak wyglądał nie najgorzej zwłaszcza u dobrych producentów. Jak wiemy, w przypadku rzepaku bardzo łatwo jednak o błąd w szacowaniu. O wynikach zdecyduje już tylko pogoda. Jeśli susza się pogłębi, korekta co do szacowania plonu będzie szła w kierunku jego redukcji. Dużą rolę odegra tu także całoroczna ochrona. O ile odchwaszczanie nie stanowi dla producentów rzepaku większego problemu i sporadycznie tylko oglądamy silnie zachwaszczone pola, to walka ze szkodnikami oraz chorobami już taka bezproblemowa nie jest. I tu wiele będzie zależało od taktyki poszczególnych rolników oraz tego, czy udało im się opanować zawczasu zagrożenie. Warto także zaznaczyć, że pomimo nie do końca idealnego stanu plantacji, i tak wielu producentów chuchało i dmuchało w tym sezonie na rzepak. Jakie będą tego efekty i ile plonu udało się uratować, zastanowimy się w podsumowaniu żniw.