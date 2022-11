Rzepak ozimy w Polsce południowo - zachodniej nie kończy jesiennej wegetacji, choć najwyższa dynamikę wzrostu mamy już za sobą.

Rzepak w dobrej kondycji - warunki sprzyjały

Odpowiednio zasilone w NPK rzepaki wykorzystały jesień dość dobrze - wytworzyły po 8 - 12 liści, a jednocześnie liście są dobrze rozwinięte objętościowo. Ciepły październik z jednej strony pozwolił roślinom na utworzenie dużej masy liści, ale z drugiej strony tylko rośliny odpowiednio prowadzone mogły w tych warunkach wytworzyć głęboki i odpowiednio rozbudowany system korzeniowy (o długości przynajmniej 20 cm).

Oczywiście wraz z dynamicznym rozwojem konieczne było "upilnowanie" nadziemnej części rzepaku, tak by szyjka korzeniowa nie była zbyt wysoka, a równocześnie posiadała odpowiednią średnicę (około 0,8 - 1 cm).

Przyjmuje się, że rzepak potrzebuje około 75 - 80 dni jesiennej wegetacji (w zależności od temperatur i ogólnych warunków meteorologicznych). Jeśli weźmiemy pod uwagę dobre warunki wilgotnościowe w momencie siewu, a następnie korzystną pogodę we wrześniu i październiku na większości obszaru Polski południowo - zachodniej, to zwrócimy uwagę, że już od kilku sezonów rzepaki nie miały w większości przypadków tak dobrej jesieni.

Kondycja większości plantacji rzepaku na Dolnym Śląsku przed zimą jest dość dobra. Fot. Karol Bogacz

Szkodniki nie stanowiły większego problemu

Pomimo wyjątkowo ciepłego października szkodniki jesienne nie stanowiły w południowych regionach zbyt dużego zagrożenia. Obawy można było mieć co do pojawienia się przede wszystkim mszyc w październiku. Niemniej nie zaobserwowano zwiększonego pojawu tego szkodnika w stosunku do lat ubiegłych.

Problemem na wielu plantacjach mogą być za to placowe braki w obsadzie. Pomimo ogólnych dobrych warunków dla wegetacji jesiennej pojawiły się także i problemy. Jednym z największych były ulewne deszcze, które przeszły w regionie na przełomie sierpnia i września. W dolinach i zagłębieniach na polach woda utrzymywała się dość długo i często w takich miejscach rośliny wyginęły całkowicie bądź też powschodziły z dużym opóźnieniem. Często spotykamy się z takimi sytuacjami na poprzeczniakach, które są mocniej zbite i przepuszczalność gleby jest gorsza.

Ogólna kondycja roślin w regionie na ten moment może być uznana za dość dobrą. Przed nami jednak jeszcze kilkanaście dni, które finalnie zdecydują o tym w jakim stanie rzepak wejdzie w stan spoczynku zimowego.