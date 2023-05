Ceny rzepaku lokalnie spadły już poniżej 1700 zł/t. To najniższa cena od kilku lat. Sprawdźmy jak kształtował się układ cen w ciągu ostatnich pięciu lat.







Przy aktualnej cenie rzepaku kupimy najmniej środków do produkcji na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Cena rzepaku osiąga już wartość niemal symboliczną.

Nie cena jest problemem, ale wartość rynkowa towaru

Na papierze cena rzepaku nie jest wcale niższa aniżeli przed kilkoma laty. Aczkolwiek wyceny już zbliżają się do wartości z lat 2018 - 2020. Sama cena nie stanowiłaby problemu, gdyby nie wysokie koszty produkcji. Niestety na przestrzeni lat wartość towarowa rzepaku spadła diametralnie. Wystarczy powiedzieć, że przed dwoma laty za tonę ziarna można było kupić ponad 200 litrów ON więcej niż obecnie. Sprawdźmy, jak kształtowały się ceny oraz siła nabywcza rzepaku od 2018 roku.

Stabilnie w latach 2018 - 2019

W 2018 r. ceny rzepaku w Polsce wahały się między 1450 a 1650 zł/t. W lipcu, czyli w okresie żniw, kiedy na rynek wchodziła największa pula towaru, cena oscylowała w przedziale 1500 - 1550 zł/t. Śruta rzepakowa kosztowała w tym samym czasie 850 - 1000 zł/t, czyli stanowiła około 60% ceny rzepaku. Saletra amonowa po żniwach w tamtym roku kosztowała 1250 zł/t, a olej napędowy w hurcie 4 zł/l.

Tak więc za tonę rzepaku w 2018 r. (wg ceny 1500 zł) można było zakupić:

375 l ON w hurcie

1,5 t śruty rzepakowej

1,25 t saletry

W ogólnym rozrachunku na podobnym poziomie kształtowały się ceny w kolejnym roku - towar w żniwa sprzedawany był w cenach 1470 - 1550 zł/t. Ceny paliw trzymały się poziomu sprzed roku, a tonę saletry 34% można było zakupić za około 1200 zł. Śruta rzepakowa wciąż stanowiła około 60% wartości wyceny rzepaku i wahała się między 850 a 1050 zł/t. Przy identycznej wycenie żniwnej jak rok wcześniej siła nabywcza pozostawała mniej więcej na podobnym poziomie.

Początek tendencji wzrostowej

Większy skok cenowy został odnotowany w 2020 r. Wówczas lokalnie pod koniec roku na rynku pojawiły się ceny na poziomie około 1800 zł/t. Wycena rzepaku podczas żniw wahała się pomiędzy 1600 a 1700 zł/t. Tańsze niż w poprzednim roku było paliwo - hurtowe ceny za litr oleju napędowego w analogicznym okresie jak rok wcześniej oscylowały w granicach 3,4 zł. Saletrę amonową po żniwach można było zakupić w cenie 900 zł/t. Nieco wyższy był stosunek cen śruty rzepakowej do surowca. Ceny poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w ciągu roku mieściły się w przedziale 900 - 1300 zł/t, tak więc stanowiła 50 - 75% wyceny surowca w żniwa.

Sprzedaż tony rzepaku w cenie 1600 zł była równa wartości:

470 l ON w hurcie

1,6 t śruty rzepakowej

1,7 t saletry amonowej

ON (hurt) - ilość litrów równoważna cenie tony rzepaku. Opracował Karol Bogacz.

Dobre zmiany w 2021 roku?

Spore zmiany przyniósł 2021 r., kiedy to niemal nieustannie obserwowaliśmy zwyżki w cenie rzepaku. W lipcu towar z gospodarstw można było sprzedawać w cenie 2500 - 2600 zł/t. Pod koniec roku rzepak wyceniano już nawet na 3300 zł/t. Po żniwach saletra amonowa wyceniana była na 2600 zł/t - zanotowała już wówczas wysoki wzrost (w styczniu kosztowała około 1100 zł). Rok do roku o niemal złotówkę wzrosły hurtowe ceny ON. Śruta rzepakowa kosztowała 1200 - 1700 zł/t, a po samych żniwach około 1350 zł/t, czyli nieco ponad 50% ceny rzepaku.

Jaka była równowartość wyceny tony rzepaku w 2020 r ?

605 l ON w hurcie

1,9 t śruty rzepakowej

1 t saletry amonowej

Całkowita destabilizacja rynku rzepaku

Ilość towaru (w tonach / litrach) jaką można było zakupić za tonę rzepaku (wg wyceny w czasie żniw) w ciągu ostatnich 5 lat. Opracował Karol Bogacz

Po stosunkowo dobrym okresie przyszedł niestabilny 2022 r. Wiosną towar drożał do niebotycznych granic, by w pewnym momencie sięgnąć niemal 5000 zł/t. Finalnie cena w żniwa na poziomie 3000 - 3200 zł/t uważana była za umiarkowanie dobrą i wydawało się, że towar może ewentualnie tylko drożeć. Tymczasem już pod koniec roku wycena czarnego złota spadła do 2600 zł/t. Dziś, mamy już nawet 1690 zł/t. Wróciliśmy do cen z lat 2018 - 2020.

Jak to wygląda jeśli chodzi o korelację do cen z wcześniejszego porównania? W 2022 r. na koniec lipca śruta rzepakowa kosztowała 1600 zł/t (aktualnie około 1500 zł/t). Litr ON w hurcie na koniec lipca poprzedniego roku to 6,89 zł (obecnie 4,87 zł). A cena saletry? Rynek nawozów cechował się w ubiegłym roku ogromną destabilizacją - niemniej po żniwach wyceny oscylowały w granicach 3500 - 3700 zł/t. Obecnie to około 2200 -2400 zł/t.

Po żniwach 2022 tak wyglądała równowartość tony rzepaku:

465 l ON w hurcie

2 t śruty rzepakowej

0,9 t saletry amonowej

Na chwilę obecną cena rzepaku przedstawia się już fatalnie. Przy wycenie na poziomie 1680 zł za tonę możemy na dziś kupić:

345 l ON w hurcie

1,1 t śruty rzepakowej

0,7 t saletry amonowej

Najniższa siła nabywcza rolników od lat

Takie wyliczenia zawsze są obarczone pewną dozą niedopowiedzenia. W każdym gospodarstwie sytuacja może wyglądać nieco inaczej. O ile w poprzednich latach różnice w sprzedaży i zakupach nie były tak drastyczne, o tyle teraz zarysowuje się spory rozrzut. W najgorszej sytuacji są gospodarstwa, które przechowały duże ilości towaru a jednocześnie zakupiły nawozy jesienią. Ale kto mógł się spodziewać takiej zmiany w cenach? Zwróćmy także uwagę na dynamikę spadków cen. W ciągu roku wycena rzepaku jest niższa o około 1600 zł/t (spadek o niemal 50%). Śruta rzepakowa w tym samym okresie jest tańsza tylko o niespełna 10%, a hurtowa cena paliwa o niespełna 30%. Ceny nawozów azotowych są niższe również w stosunku do żniw ubiegłorocznych - ale ponownie tylko o 30%.

Przy aktualnej wycenie tona rzepaku jest warta niemal tyle co tona poekstrakcyjnej śruty rzepakowej… Ta stanowi nawet 90% wyceny rzepaku. Nie jest to jednak rekordowy wynik, gdyż jeszcze kilkanaście tygodni temu była ona nawet droższa od samego rzepaku. Za tonę rzepaku można kupić około 1,1 tony śruty rzepakowej. Czyli gospodarstwo hodowlane mające około 30 sztuk bydła mlecznego i kupują rocznie około 30 ton śruty rzepakowej musiałoby sprzedać około 27 ton rzepaku na zakup samej śruty. Prosty rachunek - przy plonie 3,5 t/ha trzeba by mieć 7,7 ha rzepaku, by rolnika stać było na zakup zaledwie część paszy do gospodarstwa. Część, bo gdzie reszta żywienia?

Rolnicy mają wyjątkowo niską siłę nabywczą. Tak więc jeśli rządzący podają informacje, że polscy rolnicy otrzymają rekordową pomoc to powstaje pytanie: w jaki sposób jest to liczone? Albo inaczej: wypadałoby wspomnieć chociaż, że rolnicy znajdują się w jednym z największych kryzysów rolnictwa we współczesnej historii. Tak niskiej siły nabywczej nie obserwowaliśmy w gospodarstwach od kilku lat.