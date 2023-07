Żniwa rzepaku postępują, ale w między czasie należy już planować nowe zasiewy. To za już niespełna miesiąc jak rolnicy przystąpią do siewów rzepaku. Na jakie odmiany postawić w tym sezonie i czym chronić rzepak jesienią? Radzą doradcy z firmy Osadkowski.

Rzepak ozimy nie jest uprawą łatwą w prowadzeniu. Gatunek ten posiada wysokie wymagania glebowe i potrzeby nawozowe. Uprawa ta wymaga także wielu zabiegów pielęgnacyjnych w tym upilnowania plantacji pod kątem ochroniarskim. Wszelkie błędy poczynione w tym zakresie zazwyczaj mają duże przełożenie na wyniki produkcyjne. Zanim jednak przystąpimy do siewu rzepaku, należy wybrać odmianę. Odmiana dopasowana do warunków klimatyczno–glebowych zyskuje przewagę już na starcie. Na rynku jest ich bez liku. Co poleca firma Osadkowski swoim klientom?

Odmiany rzepaku ozimego

W portfolio firmy przeważają odmiany hybrydowe. Na szczególną uwagę zasługuje rzepak ozimy LG Austin F1, który ma bardzo wysoki potencjał plonowania – potwierdziły to również badania rozpoznawcze CCA COBORU w 2022 roku w których był najwyżej plonującą odmianą rzepaku. Jest rekomendowany do uprawy na terenie całego kraju.

Do jego zalet zaliczają się:

efektywne zarządzanie dostępnym azotem, dzięki najnowszej linii hodowlanej N-Flex,

genetyczna odporność na wirus żółtaczki rzepy (TuYV),

podwyższona odporność na pękanie i osypywanie łuszczyn,

wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych.

Warto wspomnieć również o nowościach prezentowanych przez firmę Osadkowski, którymi są również odmiany z hodowli Limagrain: LG Aphrodite F1 oraz odmiana kiłotolerancyjna (LE 21/458).

Genetycznym arcydziełem nazywana jest przez firmę odmiana DK Expose. Charakteryzuje się również genetyczną odpornością na wirus TuYV, ma wysoki potencjał plonowania, a także bardzo dobrą zimotrwałość – bardzo szybko się regeneruje po okresie zimowym. Ponadto cykl 3-letnich badań (prowadzonych przez firmę Bayer) potwierdził, że DK Expose należy do odmian efektywnie wykorzystujących azot i stanowi kolejną odmianę w tej elitarnej grupie.

Dobra architektura plonowania, to odmiana Metropol F1. Wyróżnia ją:

duża tolerancja na okresowe susze, którą zawdzięcza głębokiemu systemowi korzeniowemu,

kompaktowa budowa roślin o wyjątkowej odporności na wyleganie,

wysoki potencjał plonowania i cech zdrowotnościowych.

Natomiast w najtrudniejszych warunkach sprawdzi się odmiana liniowa Mars. W bardzo suchym 2019 roku potwierdził swoje możliwości wykorzystania słabszych stanowisk glebowych, osiągając relatywnie wysoki poziom plonowania, poza tym posiada wysoką odporność na choroby podstawy łodygi czy suchą zgniliznę kapustnych.

Jesienna technologia prowadzenia rzepaku ozimego

Kolejnymi etapami w prowadzeniu łany są m.in. ochrona: herbicydowa (eliminacja chwastów jesienią to obowiązek), fungicydowa i insektycydowa oraz jesienne nawożenie dolistnie.

Jak odchwaszczać rzepak?

W zachowaniu czystego stanowiska w rzepaku ozimym firma Osadkowski rekomenduje rozwiązania herbicydowe doglebowe (stosowane do 3 dni po siewie) oraz powschodowe.

Warianty-zwalczania-chwastow-w-rzepaku-ozimym-jesienia.Grafika: materiał prasowy

Jaką ochronę stosować w uprawie - jesień 2023

Całościowe technologie jesiennego prowadzenia rzepaku z wykorzystaniem dwóch poziomów ochrony herbicydowej (premium i standard) oraz pozostałych zabiegów skierowanych na ochronę fungicydową, insektycydową i nawożenie dolistne są przygotowane w celu kompleksowej opieki dopasowanej nawet do największych potrzeb.