Czy opłaca się w konwencjonalnej uprawie rzepaku dostosować się do systemu integrowanej produkcji? Jakich zmian wówczas trzeba dokonać? Sprawdzamy wymagania dla tego ekoschematu i tego gatunku uprawnego.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to system funkcjonujący od lat. Od tego roku jednak został objęty dodatkowym wsparciem w ramach tworzonych w PROW 2023-2027 ekoschematów. Za prowadzenie uprawy w tym systemie można uzyskać dopłatę ok. 249 euro/ha. Aby wejść w ten system, trzeba spełnić sporo wymogów (w skrócie podajemy to w ramce obok). Szczegóły zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin. W formalnościach pomogą też jednostki certyfikujące lub doradcy. Sporo informacji przekazaliśmy w poprzednim numerze „Farmera”, przy okazji omówienia systemu IP pszenicy ozimej. Tym razem pochylamy się nad rzepakiem, sprawdzając najważniejsze z praktycznego punktu widzenia wymagania ustalone dla tego gatunku uprawnego. Co ważne, w przypadku rzepaku ozimego zostało już niewiele czasu na załatwienie wszystkich formalności. Należy bowiem pamiętać, że uprawę do integrowanej produkcji producent rolny zgłosić może najpóźniej na 30 dni przed siewem.

Metodyka integrowanej produkcji rzepaku

Jeśli producent rolny wypełni wymagania formalne, kolejnym krokiem jest spełnienie wymogów ustalonych w metodykach. Metodyki IP są dostępne na stronie PIORIN. Dla rzepaku opublikowane jest zupełnie nowe, nieco zmienione wydanie. Będzie obowiązywać ono od roku 2024. Oznacza to, że już zakładając zasiewy, należy uwzględnić nową wersję metodyki. Cały dokument jest dość obszerny i składa się z ponad 100 stron. Na początku w informacjach wstępnych możemy przeczytać o systemie integrowanej produkcji, celach i założeniach dla tego systemu oraz podstawowych wymaganiach, jakie rolnik musi spełnić, chcąc ten system realizować. Znajdziemy tam też najważniejsze zasady certyfikacji (...).