Rzepak ozimy z Listy Odmian Zalecanych na rok 2021

39 odmian rzepaku ozimego, w tym 31 mieszańcowych widnieje w tym roku na Liście Odmian Zalecanych (LOZ) tworzonych przez COBORU. Sprawdź, jakie odmiany rekomendowane są do siewu w Twoim województwie.

Powoli należy zastanawiać się nad wyborem odmiany rzepaku do siewu. Nie jest to proste zadanie, ponieważ rynek aż kipi od propozycji firmowych. W wyborze z pomocą przychodzą wyniki prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Na ich podstawie COBORU, dokonuje wyboru tych odmian, które szczególnie dobrze poradziły sobie w poszczególnych rejonach uprawy.

Najwięcej rekomendacji znajdą rolnicy z woj. śląskiego (19 odmian), następnie zachodnio-pomorskiego (18), warmińsko-mazurskiego (16) oraz opolskiego (15). Niestety plantatorzy z województw mazowieckiego oraz małopolskiego próżno doszukiwać się mogą takich zaleceń. Póki co COBORU nie zarekomendowało do siewu żadnych odmian w tych województwach.

Aż 12 województwach poleca się odmianę populacyjną Birdy, w 11 odmianę Derrick. Z mieszańców najczęściej polecano odmiany: Absolut (11) oraz Architect (10), DK Expiro (8).

Co ciekawe na liści widnieją dwie odmiany z odpornością na kiłę kapusty. Są to: Alasco (polecana w woj. podkarpackim) oraz Augusta (woj. śląskie). W zestawieniu jest także jedna odmiana pochodząca ze Wspólnotowego katalogu odmian rolniczych (CCA). Jest to Trezzor.

A jakie odmiany są polecane w Twoim regionie. Zachęcamy do zapoznania się ze stworzonym przez COBORU zestawieniem.