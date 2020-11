Rzepak ozimy z różnych terminów siewu

Rzepak ozimy z różnych względów nie zawsze jest siany w zalecanym agrotechnicznie terminie. Jakie to rodzi skutki?

Podstawowym celem uprawy każdej rośliny w tym i rzepaku jest uzyskanie wysokiego i powtarzalnego w latach plonu. Zależy on od różnych czynników naturalnych i agrotechnicznych. Przyjmuje się, że głównymi, ograniczającymi plon są: niedobory wody, nieuregulowany odczyn gleby oraz niewłaściwe zarządzanie składnikami pokarmowymi. Na część wpływu nie mamy, jak wysokość i rozkład opadów w okresie wegetacji, na inne już tak. Można tu wymienić: termin siewu, dobór odmiany, nawożenie uprawy. Stąd powinniśmy starać się popełniać jak najmniej błędów i wybierać możliwie najlepsze rozwiązania agrotechniczne dla danego gatunku uprawy, najlepiej dopasowane do danego regionu, gleby i stanowiska.

Czynniki limitujące plon

Głównym składnikiem pokarmowym odpowiedzialnym za plonowanie jest azot. Błędy w nieodpowiednim dobraniu dawek nawożenia, terminu wysiewu nawozu, form azotu mszczą się przez cały sezon. Nie można też zapominać o bilansowaniu azotu pozostałymi składnikami pokarmowymi, które wpływają na efektywność pobierania i przetwarzania go w plon. Nawozy to nie wszystko, bo nawet najlepsza strategia nawożenia nie zapewni oczekiwanego plonu, jeżeli nie zadbamy o inne czynniki produkcji. Agrotechnicznym czynnikiem limitującym plon, na który mamy wpływ, jest przede wszystkim termin siewu rośliny uprawnej. W związku ze zmieniającym się klimatem i nie zawsze dogodnymi warunkami do siewu w zalecanych terminach stajemy często przed pytaniem, czy siać czy może lepiej poczekać? Kolejny czynnik i zarazem dylemat to odmiana i jej dobór przy szerokim wachlarzu ofert. Powinna ona być dopasowana do warunków panujących w gospodarstwie. Poza takimi aspektami, jak: potencjał plonotwórczy, zimotrwałość czy wymagania glebowe, należy też zwrócić uwagę na jej podatność na patogeny oraz elastyczność w dostosowywaniu się do warunków pogodowych. Te w ostatnich latach odznaczają się dużą zmiennością zarówno w okresie jesiennej, jak i wiosennej wegetacji.

Na powodzenie uprawy rzepaku wpływa zatem wiele czynników. W stacji hodowlanej NPZ Lembke w Goli k./Gostynia prowadzone są doświadczenia w kierunku różnych terminów siewu, wielkości dawek nawożenia azotem oraz wysiewu kilku odmian rzepaku ozimego. Dla celów doświadczalnych w trzyletnim doświadczeniu stosowano pięć dawek azotu: 0, 60, 120, 180 i 240 kg N/ha. Rzepak ozimy odmian Atora, Daktari, Duke, Prince, Architekt, Dominator wysiewano w dwóch terminach:

optymalnym – przypadał zazwyczaj ok. 20 sierpnia;

opóźnionym – 14 dni po terminie optymalnym, czyli ok. 4 września.

Termin siewu

Przyjrzeliśmy się dotychczasowym wynikom. Jak wykazała analiza statystyczna, w 2018 r. można mówić o istotnym wpływie terminu siewu na uzyskany plon. Wynika to z faktu, że rok siewu (2017) był wyjątkowo mokry, co sprzyjało jesiennemu rozwojowi roślin. Natomiast kolejne lata charakteryzowały się niedoborami wody w okresie wschodów, co wpłynęło na poziom plonowania. Analizując pojedyncze lata, zauważamy, że w latach suchych, kiedy warunki do siewu w terminie optymalnym są wyjątkowo niekorzystne, uzasadnione może być jego opóźnienie. Z doświadczeń przeprowadzonych w stacji hodowlanej NPZ Lembke w Goli wynika, że w latach siewu 2018 i 2019 opóźnienie siewu o 14. dni nie powodowało istotnego obniżenia wysokości plonu.

Na opóźnienie siewu można się decydować, gdy w czasie zalecanego optymalnego terminu siewu rzepaku panują wyjątkowo niekorzystne warunki

– Można wnioskować, że w warunkach niedoborów wody w czasie siewów opóźnienie siewu jest uzasadnione. Trzeba wybrać odmianę z dobrym wigorem początkowym i genem TuYV. We wszystkich latach prowadzenia doświadczenia odmiany wyposażone w ten gen niezależnie od terminu siewu plonowały wyżej od odmian, które tego genu nie posiadały – powiedział Artur Kozera z firmy Rapool, analizując wyniki doświadczenia.

Jednakże przy siewie trudno przewiedzieć, jaki będzie przebieg pogody w danym roku, w tym rozkład i wielkość opadów. Na opóźnienie decydować można się wówczas, gdy faktycznie w czasie, kiedy przypada optymalny termin siewu rzepaku, panują wyjątkowo niekorzystne warunki. Niestety, jeśli pogoda nie dopisze w trakcie wegetacji roślin (przymrozki, susze, nieodpowiedni rozkład opadów itd.), to spadek plonu może wynosić 25-50 kg nasion lub nawet więcej na każdy dzień opóźnienia, co uzależnione jest także od regionu uprawy i odmiany rzepaku ozimego. Z trzyletniej analizy doświadczenia wynika, że opóźnienie terminu siewu powoduje spadek plonu rzepaku. Potwierdzają to wyniki innych wcześniejszych doświadczeń polowych prowadzonych w kraju przez różnych naukowców.

Dawka nawożenia azotem

Analiza statystyczna wyników plonowania przy zróżnicowanej wysokości nawożenia azotem wykazała, że najwyższy wzrost plonu uzyskano, gdy roślinom dostarczano 60-120 kg N/ha. Dalsze zwiększanie dawki o 60 kg N/ha nie powodowało już istotnych zwyżek plonu.

Przykładem może być odmiana Prince, w przypadku której przy obiekcie nawożonym 120 kg N/ha uzyskano zbliżony plon, jak przy obiekcie, na którym zastosowano 180 kg N/ha. Realizacja tego typu doświadczeń jest podstawą do poprawy ekonomiki uprawy tej rośliny poprzez ograniczenie nakładów finansowych ponoszonych na nawożenie mineralne przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu plonowania.

– Tylko rośliny zdrowe efektywnie gospodarują wodą i azotem, co przekłada się na ekonomiczny efekt uprawy. Możemy to zapewnić, wybierając do uprawy odmiany nowej generacji posiadające gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (Turnip Yellows Virus – TuYV) – podsumował Artur Kozera.