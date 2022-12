Niestabilność rynkowa zmusza nas do szukania odpowiedzi na pytania dotyczące nowego podejścia do prowadzenia produkcji roślinnej. W rzepaku ozimym optymalizacja jest szczególnie konieczna z uwagi na wysoki nakład roboczogodzin poświęconych na pielęgnację plantacji, ale też ze względu na dużą ilość zabiegów ochronnych.

Rzepak w ostatnich dwóch sezonach zanotował ogromne wahania rynkowe. Przez krótką chwilę wiosną tego roku jego ceny niemal potroiły się w stosunku do notowań z 2020 r., by później zaliczyć spadek do wartości niższych niż w 2021 r. Sinusoida cen spowodowała, że rentowność produkcji rzepaku nie tyle stoi pod znakiem zapytania, co wymaga przeliczenia na nowo. Niepewny rynek zmusza nas do odmiennego podejścia do produkcji – nie tylko rzepaku, ale i innych upraw. W rzepaku jednak, jeśli wziąć pod uwagę jego wymagania pokarmowe, ochronne oraz nakład roboczogodzin, jest wiele pracy do wykonania w zakresie optymalizacji produkcji. To kwestie dotyczące tego, z czego możemy zrezygnować, a gdzie są miejsca wymagające uzupełnienia. Często są to niuanse silnie indywidualne zróżnicowane w zależności od gospodarstwa.