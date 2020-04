Rzepak rozpoczyna kwitnienie, susza daje się we znaki

Kwiatostany na pędzie głównym zaczynają kwitnąć, oznacza to że rzepak rozpoczyna kwitnienie – wchodzi fazę krytyczną, w której ustala się ostateczna liczba łuszczyn. Brakuje roślinom już wody, przez co spada potencjał plonowania tej uprawy.

Niestety w większości regionów rzepak wchodzi w kwitnienie z poważnym deficytem wody (na południu rzepak już kwitnie, im dalej na północ tym bardziej „zielone” jeszcze są łany). Takie następstwo będzie miało wpływ na ostateczne plonowanie tej uprawy.

Jak rzepak reaguje na stres suszy? Co można dostrzec w łanach i na co należy zwrócić uwagę?

Słaby rozwój pędów bocznych

Chłodny marzec i kwiecień oraz brak opadów wpłynęły na to, że rzepak jest niski, a rozwój licznych pędów bocznych przyhamowany. Jeśli okres bezopadowy dłużej się utrzyma rzepak będzie redukował liczbę kwiatów (część kwiatostanów może nawet nie zakwitnąć), a następnie łuszczyn. Długotrwała susza ma także wpływ na MTN, ale ten parametr w dużej mierze jest wypadkową przebiegu wegetacji, ogólnej liczby zawiązanych łuszczyn i warunków pogodowych jakie mają miejsce w fazie zielonej łuszczyny.

Zestresowane rośliny – kwitną szybciej

Rzepak w obliczu suszy lub braku składników pokarmowych zakwita wcześniej. To naturalna reakcja rośliny na stres. Roślina chce jak najszybciej wydać nasiona, stąd fizjologicznie szybciej osiąga poszczególne fazy rozwojowe.

Przedwczesne zasychanie liści

Zwłaszcza na stanowiskach lekkich, w pierwszej kolejności może dochodzić do przedwczesnego zasychania liści, a więc dojdzie do spadku wydajności fotosyntezy.

Słabe wykorzystanie azotu

Należy mieć świadomość, że dostępność składników pokarmowych, zwłaszcza azotu podanego w II dawce jest słaba. Po ewentualnych opadach nawozy zaczną działać, a to może sprawiać, że rzepak będzie się odnawiał i nierównomiernie kwitnął, a więc i dojrzewał. Brakować może także innych składników pokarmowych, w tym ważnego w czasie zapylania kwiatów boru.

Ważna lustracja plantacji

Pomimo trudnej już sytuacji w rzepaku, nie zwalnia nas to z obserwacji kwitnącego łanu. Na tym etapie lwią część plonu mogą jeszcze zabrać szkodniki w tym: chowacz podobnik jak i pryszczarek kapsutnik. Czas kwitnienia to także okres ochrony przed zgnilizną twardzikową. To, że jest sucho nie oznacza, że zagrożenia nie ma. Nawet przy niewielkich opadach w czasie kwitnienia, choroba ta może się rozwijać, stąd nie należy rezygnować z zabiegu fungicydowego na tzw. płatek.