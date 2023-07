Popyt na produkty rolnictwa ekologicznego wzrasta. Dotyczy to także olejów roślinnych, spośród których najpopularniejszy w naszym kraju jest olej rzepakowy. Jakie są szanse na wzrost jego produkcji?

Rzepak jest wymagającą rośliną uprawną, która pozostaje na polu blisko 11 miesięcy. Od zasiewu do żniw towarzyszy mu ogrom szkodników, które są wyzwaniem nie tylko w konwencjonalnym systemie uprawy, ale przede wszystkim w ekologii. Właśnie to zagadnienie zniechęca rolników do podjęcia wyzwania takiej uprawy. Spróbujemy jednak pokazać, że jest ona możliwa!

W ubiegłym roku powierzchnia uprawy rzepaku (jarego i ozimego) w Polsce przekroczyła milion hektarów – w systemie konwencjonalnym. W tym sezonie prognozowane zasiewy są mniejsze. Jak ma się to do areału upraw prowadzonych metodą ekologiczną? Rzetelnych danych brakuje, dlatego domyślać się można, że udział rzepaku uprawianego w ekologii stanowi niewielki procent.

Rzepak jest jedną z tych upraw, która w ekologii ma wiele wyzwań. Pytań jest wiele: ile się zbierze, czy zebrany plon zwróci koszty? Kluczowa w tym miejscu będzie ochrona i nawożenie, ale przede wszystkim „ujarzmienie” agrofagów.

Rzepak dla doświadczonych

Zagadnieniem ekologicznej uprawy rzepaku w praktyce zajmuje się od lat prof. dr hab. Jolanta Kowalska z Instytutu Ochrony Roślin – PIB. W opracowaniu publikowanym przez prof. Kowalską „Uprawa rzepaku ozimego w systemie ekologicznej produkcji” padło stwierdzenie: „Na uprawę rzepaku w systemie ekologicznym mogą się decydować jedynie gospodarstwa o wysokiej kulturze rolnej, z wieloletnim stażem gospodarowania metodami ekologicznymi, które doprowadziły do biologicznej stabilizacji ekosystemu gospodarstwa”. To ważny punkt, zwłaszcza że rzepak nie jest łatwą uprawą (...).