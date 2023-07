W konwencjonalnym rolnictwie obowiązuje zasada, że na polu ma być tylko ta jedna roślina, która jest zbierana w plonie głównym. Jak się jednak okazuje, można także inaczej i wcale nie chodzi o promocję niezwalczania chwastów.

Idea wysiewania rzepaku z roślinami towarzyszącymi pojawiła się we Francji kilkanaście lat temu, jak to zwykle bywa przez przypadek. Rolnicy wysiewali bowiem rzepak jako składnik poplonów i jeden z nich zauważył, że wiosną rośliny rzepaku są w bardzo dobrej kondycji. Postanowił je zostawić z myślą o zbiorze w plonie głównym. W czasie zbiorów wynik go zaskoczył na tyle pozytywnie, że po pierwsze podzielił się swoim pomysłem z kolegami po fachu, a po drugie postanowił kontynuować swoje doświadczenie. Obecnie szacuje się, że ok. 10 proc. rzepaku we Francji jest wysiewane w ten sposób, a sama metoda została certyfikowana jako bardziej przyjazna dla środowiska.

Rzepak i międzyplon

Podczas dni pola w Spytkówkach organizowanych między innymi przez firmę DSV można było zobaczyć poletko z rzepakiem zasianym razem z mieszanką poplonową. Rzepak został wysiany w normalnej obsadzie i w tym samym czasie została wysiana mieszanka poplonowa TerraLife BrassicaPro w ilości 15 kg/ha, która została wprowadzona na rynek w ubiegłym roku (...).